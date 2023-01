Care este cea mai ascultată piesă de pe Spotify. A depășit trei miliarde de ascultări pe platformă

Melodia "Blinding Lights", cântată de The Weeknd, care apare pe albumul "After Hours", al patrulea al artistului canadian, a devenit cea mai ascultată piesă de pe Spotify, cu peste 3,339 miliarde de streamuri.

A depăşit astfel melodia "Shape of You", cântată de Ed Sheeran, care a ajuns în fruntea clasamentului din 2017, cu 3,335 miliarde de ascultări.

"Blinding Lights" şi "Shape of You" sunt singurele cântece care au depăşit trei miliarde de ascultări pe platformă.

Compus iniţial, în 2019, pentru o reclamă Mercedes, titlul retro al lui The Weeknd, produs de Max Martin şi Oscar Holter, a fost ascultat în întreaga lume. Videoclipul oficial al cântecului, postat pe canalul YouTube al cântăreţului în ianuarie 2020, a fost vizionat de peste 660 de milioane de ori.

La 1 ianuarie, pe contul său de Twitter, artistul în vârstă de 32 de ani a postat câteva fotografii din videoclip.El a scris: „La mulţi ani pentru lumini orbitoare, cea mai ascultată melodie din toate timpurile în această seară”.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o