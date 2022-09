SPP a instruit agenții responsabili de protecția VIP-urilor de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar

Ofiţeri ai Serviciului de Protecţie şi Pază din România (SPP) s-au ocupat de pregătirea agenţilor responsabili de protecţia VIP-urilor de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar.

SPP, ales de NATO pentru a-i pregăti pe ofiţerii din Qatar ca urmare a rezultatelor din anii trecuţi, a instruit, în cursuri de două săptămâni agenţii responsabili de protecţia VIP-urilor la Mondialul din Qatar.

Programul predta de cei zece ofiței SPP a fost centrat pe protecţia demnitarilor şi contracararea ameninţărilor reprezentate de dispozitivele explozive improvizate.

S-a avut în vedere și pregătirea agenților împotriva ameninţărilor reprezentate de materialele chimice, biologice, radiologice şi nucleare, oferite de Slovacia şi Centrul Comun de Excelenţă de Apărare CBRN al NATO din Cehia.

