Anchetă la un liceu tehnologic, după ce un băiat a pulverizat pe hol cu un spray lacrimogen. Trei elevi și doi profesori au avut nevoie de îngrijiri medicale

Ambulanță SMURD Foto: Facebook/SMURD

Trei elevi, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, precum și două cadre didactice de la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea au avut nevoie de îngrijiri medicale, marți, 7 octombrie 2025, după ce un elev a pulverizat cu spray lacrimogen pe holurile acestei unități școlare.

Poliția a demarat o anchetă.

”La data de 07 octombrie a.c., în jurul orei 10:00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U. 112 de către o persoană cu privire la faptul că, în cadrul unei unități de învățământ, din orașul Buftea, persoane necunoscute ar fi pulverizat cu spray lacrimogen, în incinta unității, afectând mai multe persoane”, a transmis, marți, IPJ Ilfov.

Polițiștii Poliției Orașului Buftea au constatat că un tânăr de 18 ani, elev în cadrul unității de învățământ, ar fi pulverizat cu spray lacrimogen, afectând persoanele aflate la acel moment în proximitate.

În urma evenimentului, au primit îngrijiri medicale 3 elevi, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, precum și 2 cadre didactice, de 52 și 56 de ani.

Polițiștii continuă cercetările cu privire la circumstanțele și împrejurările în care a avut loc evenimentul, pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Potrivit postărilor de pe Facebook, incidentul a avut loc la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea.

