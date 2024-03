”Spy/Master”, serialul de spionaj inspirat din viaţa lui Mihai Ion Pacepa, fost general al Securităţii în perioada lui Nicolae Ceauşescu, a fost achiziţionat de BBC, conform Paginademedia.ro.

"O dramă clasică de spionaj plasată în apogeul Războiului Rece, Spy/Master este un thriller complex, plin de stil şi suspans", a spus Sue Deeks, Head of BBC Programme Acquisition.

Povestea creată de Adina Sădeanu şi Kirsten Peters acoperă o săptămână din viaţa personajului fictiv Victor Godeanu, interpretat de Alec Secăreanu (God’s Own Country, Ammonite, Happy Valley), mâna dreaptă a lui Nicolae Ceauşescu şi cel mai important consilier al acestuia. Totuşi, Godeanu are un secret. Este agent dublu şi trebuie să scape din România şi de Ceauşescu înainte ca acoperirea lui să fie compromisă.

Având o singură şansă pentru a rămâne în viaţă, Victor Godeanu se foloseşte de o călătorie diplomatică în Germania pentru a fugi în Statele Unite. Ajutat de o agentă Stasi sub acoperire şi, totodată, fostă iubită (Svenja Jung, Deutschland ’89), dar şi de un agent CIA (Parker Sawyers, Southside with You), Godeanu trebuie să evite agenţii KGB şi spionii propriei ţări (Ana Ularu şi Laurenţiu Bănescu), conştient că dezertarea îi pune familia lăsată în urmă în pericol de moarte.

