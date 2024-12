Squid Game, unul dintre cele mai de succes seriale din istorie, vine cu partea a doua. Sezonul secund al producției sud-coreene va avea premiera pe Netflix astăzi - joi, 26 decembrie 2024, pe Netflix.

„Este dureros să spun că Squid Game a devenit și mai relevant. Faptul că Squid Game a devenit realitate, cu participanți reali care concurează pentru un premiu în bani, este în sine o satiră”, a declarat regizorul „Squid Game”, Hwang Dong-hyuk.

Cineastul a dezvăluit ce l-a inspirat, de fapt. „Mă uit la lume și lucrurile s-au înrăutățit mult, nu doar în Coreea, ci la nivel global”, a precizat regizorul Hwang Dong-hyuk.

Primul sezon din „Squid Game”, seria sud-coreeană creată de Hwang Dong-hyuk, a avut premiera pe Netflix pe 17 septembrie 2021 și până în prezent, rămâne cel mai urmărit show din istoria platformei de streaming.

Succesul Squid Game l-a luat prin surprindere, pe regizor.

„Aveam mari speranțe, dar am fost șocat de amploarea succesului. Pur și simplu a explodat. Am trăit un amestec nebun de emoții. De fapt, am avut nevoie de timp să asimilez și să fac acest succes al meu”, a spus el celor de la The Guardian, la acea vreme.

Ads

Primul sezon, format din nouă episoade, a generat aproximativ 900 de milioane de dolari pentru Netflix, de 40 de ori mai mult decât costurile producției. În ciuda acestui succes, Hwang Dong-hyuk nu s-a îmbogățit peste noapte.

„Am făcut al doilea sezon pentru bani. Deși primul sezon a fost un succes global uriaș, sincer să fiu, nu am câștigat prea mult. Așa că lucrul la al doilea sezon mă va ajuta să compensez succesul primului. Plus de asta, nu am terminat încă povestea”, mărturisește regizorul celor de la BBC, care explică cum a fost plătit de Netflix conform contractului original și nu în funcție de cum va performa povestea.

Sezonul 1 din Squid Game a primit 14 nominalizări și a plecat acasă cu șase premii, dar a creat și un fenomen cultural, la nivel mondial.

Squid Game subliniază foarte tare o idee simplă – capitalismul sălbatic și efectele sale nocive. Mini-seria a fost creată din propria relație cu sărăcia a regizorului. Hwang Dong-hyuk a început să lucreze la scenariu încă din 2009, când era plin de datorii, la rândul său. A vrut inițial să-l facă un film, dar 12 ani mai târziu a rezultat în show-ul popular de azi.

Ads

„Am fost într-o situație financiară foarte dificilă deoarece mama mea s-a pensionat de la compania la care lucra. Lucram la un film, dar nu am reușit să obținem finanțare, așa că nu am putut să lucrez timp de aproximativ un an. A trebuit să luăm împrumuturi – eu, mama mea și bunica mea. Acela a fost un moment dificil în viața mea. Mă întrebam, dacă ar exista un joc de supraviețuire ca acestea în realitate, aș participa pentru a face bani pentru familia mea? Mi-am dat seama că, fiind cineast, aș putea să adaug propria mea viziune acestor tipuri de povești, așa că am început să scriu scenariul”, povestește Hwang pentru The Guardian, citat de Hotnews.

Întrebat dacă ideea serialului subliniază o idee profundă despre capitalism, el adaugă: „Nu este ceva profund! Este foarte simplu! Cred cu adevărat că ordinea economică globală este inegală și că aproximativ 90% dintre oameni consideră că este nedreaptă. În timpul pandemiei, țările mai sărace nu au reușit să-și vaccineze populația. Oamenii contractau viruși pe străzi și chiar mureau. Așadar, am încercat să transmit un mesaj despre capitalismul modern. Așa cum am spus, nu este ceva profund. Serialul este motivat de o idee simplă: luptăm pentru viețile noastre în circumstanțe foarte inegale.”

Ads