Ce fel de oameni vrea Nicușor Dan la conducerea serviciilor. Discuțiile sunt în toi. "Când o să fie un consens, o să-l anunțăm"

Numirile la servicii, SRI şi SIE, sunt o discuţie sensibilă, care se desfăşoară în cadru restrâns, departe de presă şi când o să fie un consens, o să-l anunţe, a declarat, joi, 4 septembrie, preşedintele Nicuşor Dan, el precizând că partidele sunt dispuse să accepte oameni din societate.

El a precizat că România are nevoie de stabilitate şi nu suntem în situaţia în care să facem un joc în care el să propună, Parlamentul să respingă, el să acuze Parlamentul şi ei să îl acuze, arătând că ”asta în mod cert nu se va întâmpla”.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Antena 1 despre numirile la SRI şi SIE.

”Este o discuţie sensibilă în care, după cum ştiţi, preşedintele propune, Parlamentul trebuie să aprobe sau nu. Am spus asta de multe ori, România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situaţia în care să facem un joc din asta, eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine, deci asta în mod cert nu se va întâmpla. Şi atunci, discuţiile astea se desfăşoară în cadru restrâns, departe de presă şi când o să fie un consens, o să-l anunţăm. Asta e răspunsul pe care pot să-l dau”, a declarat preşedintele.

Întrebat dacă au fost discuţii deja în coaliţie şi dacă e un război şi partidele încearcă să propună nişte nume, şeful statului a spus: ”Nu, nu, e o discuţie, nu. E doar o discuţie, care este foarte colegială, fără niciun fel de tensiune.

Despre ce fel de oameni vede în fruntea serviciilor de informaţii, Nicuşor Dan a spus că este vorba de ”nişte oameni care să aibă experienţă de viaţă, să fie capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese” şi a adăugat că mai degrabă sunt ”oameni din societate”.

Întrebat dacă sunt dispuse partidele să accepte oameni din societate cu experienţă, Nicuşor Dan a spus: ”Sunt dispuse, da”.

Şeful statului a evitat să dea şi un termen când vor fi anunţate numirile pentru SRI şi SIE.

”Este o discuţie în curs, asta e tot ce pot să vă spun în momentul acesta”, a răspuns el.

