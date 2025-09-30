Combaterea influenței Rusiei va fi o prioritate pentru următorul director al SRI, asigură președintele Nicușor Dan. "Mă asigur că fac asta"

Președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări marți, 30 septembrie, că următorul director civil al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei și a vorbit și despre rețelele sociale care amplifică dezinformarea, arătând că acestea nu trebuie interzise, ci doar reglementate suplimentar în urma unor dezbateri.

Întrebat în cadrul Conferinței 'Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun', de la Timișoara, dacă următorul director SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei în România, președintele a răspuns că se va asigura că se va întâmpla acest lucru.

'Era o mare prioritate încă dinainte de alegerile din noiembrie, este cu atât mai mult o prioritate după alegerile din noiembrie, însă, așa cum am spus, a fost un șoc tehnologic pentru care nu au fost pregătiți. Deci e o chestiune foarte serioasă', a spus președintele.

El a declarat că din momentul în care în sondaje Vladimir Putin are încredere de 10-15%, 'înseamnă că asta este o chestiune serioasă de securitate națională'.

'Pentru servicii, trebuie să apere securitatea națională și promit că în momentul în care o să aibă un director civil, mă asigur că fac asta', a spus Dan.

Ads

Tot pe subiectul influenței Rusiei, Nicușor Dan a fost întrebat de ce crede că valul extremist este în creștere în țara noastră.

'Din două motive mari, unul mai mare decât altul. Cel mai mare este neîncrederea oamenilor în modul în care s-a făcut politică și administrație în România, și aici avem cu toții mult de lucru, și al doilea prin această influență rusă, care a început, în opinia mea, imediat după 2014', a spus președintele.

El consideră că influența rusă reușește să scoată în evidență 'niște frustrări reale ale oamenilor' care sunt duse într-o direcție populistă, izolaționistă și extremistă.

'Este și o chestiune de tehnologie, pentru că mijloacele pe care ei le folosesc sunt extrem, extrem de sofisticate, și aici este o discuție pentru toate țările occidentale, europene, cum să facem ca, tehnologic, partea de dezinformare și de circulație de informații false să o contracarăm mai repede, mai eficient', a spus Dan.

Referitor la rețele sociale, care au rol important în dezinformare, președintele a spus că 'nu putem imagina o lume fără' acestea, însă trebuie 'să punem acea limită pentru chestiuni care afectează doar echilibrul democratic'.

Ads

Șeful statului a fost întrebat dacă democrația poate conviețui cu rețelele sociale și algoritmii lor actuali.

'Am avut mult timp suspiciunea că TikTok a ajutat în momentul Călin Georgescu, de fapt ce spus TikTok, și înclin să cred, este că în campania Călin Georgescu, cine a făcut campania cunoștea foarte bine modul în care funcționau algoritmii. TikTok la momentul acela nu avea filtre pentru comentariile pe care le făceau oamenii, adică aveau filtre care măsurau expunerea prin postări, dar nu aveau filtre care măsurau expunerea prin comentariile la postări. Și asta a fost una dintre metodele pe care ei le-au folosit', a răspuns președintele Nicușor Dan.

El a adăugat că susține ca 'orice entitate care se expune online pe teritoriul statului român să aibă o identitate de persoană fizică sau juridică'.

Șeful statului a mai menționat că dezbaterea pe reglementarea rețelelor sociale va continua în următoarea perioadă.

Ads