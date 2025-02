Răspunsul Serviciului Român de Informații legat de Călin Georgescu l-a iritat pe Antonescu: „Nu dau eu lecții SRI, dar era mai pe românește”

Călin Georgescu a afirmat recent, în timpul unui interviu, că a văzut rapoarte ale SRI.

Într-un răspuns pentru Euronews România, SRI recunoaște că s-a sesizat și a analizat declarațiile controversate ale lui Călin Georgescu, dar concluziile nu pot fi comunicate deoarece activitatea serviciului are caracter secret de stat. SRI spune că a luat act de comentariile făcute de Călin Georgescu și rămâne de văzut dacă ele vor fi folosite în vreo anchetă a serviciului.

Candidatul coaliţiei la prezidenţiale, Crin Antonescu, a spus duminică, 9 februarie, că răspunsul SRI nu a fost foarte bine înțeles.

„Nu dau eu lecții SRI, că n-am fost la SRI și nici nu o să fiu în nicio calitate, dar eu cred că un răspuns simplu, cetățeanul Georgescu nu a beneficiat pentru că nu are dreptul să beneficieze prin vreo lege de informări ale SRI, un asemenea răspuns era mai pe românește, mai pe înțelesul tuturor, dacă tot a socotit instituția să răspundă.

Altfel, mi se spune ce este și ce face instituție, cu nicio legătură cu Călin Georgescu. Ori nu-l bagă în seamă, ori răspunde, minte, nu are niciun răspuns de la SRI.

Probabil e o formă instituțională de a spune că nu au dat, dar nu se înțelege băbește, românește, că n-au dat. Eu sunt convins că domnul Georgescu după modelul cuiva, care probabil i-a fost mentor cultural, nu știu, Corneliu Vadim Tudor. El spunea că generalii mei vin și-mi spun că bandiții ăștia...Cei care nu suntem adolescenți ne aducem aminte. În 2000, Vadim Tudor avea o problemă. Nici nu eram în UE și ne jefuia UE. Nici nu eram în NATO, dar americanii erau răi. Noi eram buricul pământului și atunci”, a spus Crin Antonescu.

Călin Georgescu a declarat în ianuarie, în cadrul unui interviu pentru Marius Tucă, transmis şi pe YouTube, că a văzut diverse rapoarte ale serviciilor de informații române, care i-au fost furnizate chiar de persoane din interior.

„Ce pot să vă spun este că sunt oameni de bună-credință, care mă informează permanent, chiar din interior. Văd și eu niște rapoarte. (...) Sunt profesioniști în sistem, asta garantat. Cunosc personal”, a afirmat Călin Georgescu.

Crin Antonescu a mai declarat la TVR INFO că speră ca contracandidatul său la prezidenţiale, Călin Georgescu să treacă de filtrul Curţii Constituţionale şi să i se valideze candidatura.

”Eu sper că da. În primul rând, că e mai plăcut, ca să spun aşa, şi mai sănătos întotdeauna să ai de-a face cu originalul. Nechezolul nu era mai sănătos decât cafeaua, decât cafeaua naturală. Deci să fie Georgescu, nu Ponta sau Simion. Ponta şi Simion sigur că pot candida, dar vreau să-i văd candidând în acelaşi timp cu Călin Georgescu. Oricine are dreptul de a candida”, a explicat Crin Antonescu.

El a precizat, despre Călin Georgescu, că ”a spus nişte lucruri, ca să nu zică nişte grozăvii”.

Atac și la Hellvig

Fostul şef SRI Eduard Hellvig i-a răspuns, luni, lui Călin Georgescu, care l-a atacat într-o emisiune TV, liberalul afirmând că ”Georgescu lucrează mult din imaginaţie şi se lasă prea lesne asmuţit, păcălit, trimis la înaintare cu declaraţii fără substanţă reală”. Despre acuzaţiile lui Călin Georgescu că ar avea un teren uriaş pe DN1, Hellvig spune că ”are tot atâtea terenuri de golf câte porturi maritime are Bolivia”. ”Nu am birou, nu am secretară. Am doar minime măsuri de protecţie pe care le au toţi foştii şefi de servicii de informaţii”, mai afirmă el.

”Am primit recent în public o serie de ameninţări cu dezvăluiri fără seamăn din partea d. Georgescu C. Nu este vreo noutate cutremurătoare, am mai fost ameninţat. Şi cât am fost ministru, şi de nenumărate ori pe parcursul mandatului de la SRI. Cititorii îşi amintesc desigur că am fost şi reclamat si anchetat de Agenţia Naţională de Integritate chiar când deţineam funcţia de Ministru al Dezvoltării. Alte vremuri, alte lucrări. Acum însă se petrece ceva nou. Mă ameninţă un domn care se află în cursa pentru funcţia prezidenţială. Iar asta nu este ceva onorant, ci, dimpotrivă, un lucru care ar trebui să ne ofere o imagine asupra viitorului pe care ni-l propune”, a scris Eduard Hellvig pe platforma X.

Eduard Hellvig arată că ”nu l-a cunoscut pe Călin Georgescu”.

”Nu ne ştim, nu ne-am intersectat vreodată în niciuna dintre calităţile publice pe care le-am deţinut. Nici în cele private. Am cunoscut sute sau mii de persoane, dar nu pe domnia sa. Pur şi simplu. Cu toate astea, d. Georgescu C. se referă la mine cu apelativul „Edi”. Un diminutiv pe care îl folosesc şi prietenii, şi amicii, câteodată şi cunoştinţele care doresc să îşi proiecteze o iluzorie anvergură de oraş. Nu e un capăt de ţară, nici vreo impoliteţe care să mă cutremure, dar înţeleg de ce d. Georgescu C. doreşte să lase o impresie familiară. Domnia sa vine cu nişte „bombe” despre care vrea să lase impresia că sunt rezultat al unei bune cunoaşteri despre dedesubturile serviciilor. În realitate, d. Georgescu lucrează mult din imaginaţie şi se lasă prea lesne asmuţit, păcălit, trimis la înaintare cu declaraţii fără substanţă reală. Am tot atâtea terenuri de golf câte porturi maritime are Bolivia. Nu am birou, nu am secretară. Am doar minime măsuri de protecţie pe care le au toţi foştii şefi de servicii de informaţii, care au primit, fiecare, ameninţări mult mai consistente de-a lungul carierelor”, a mai scris Hellvig în postare.

El a arătat că devoala acum doi ani şi jumătate un reflex al “elitelor” noastre – securismul.

”Oarecum contraintuitiv la vremea respectivă, întrucât eram directorul SRI şi nu se cuvenea să mă refer critic chiar la acest concept. Zilele acestea, d. Georgescu bifează fiecare căsuţă a definiţiei şi îmi oferă neplăcuta ocazie de a avea dreptate. Spuneam aşadar “Securismul este acea idee care presupune utilizarea traumelor societăţii din perioada comunistă pentru a crea, foarte abil, tocmai o reflexie de tip totalitar. Este acea idee că în spatele a orice, se ascunde un interes obscur şi neapărat de rea intenţie, că există duşmani în interiorul României, duşmani cu care trebuie să ne luptăm. Securismul este procesul de intenţie fără dovezi, manipularea adevărului şi întreţinerea unui conflict artificial între părţi ale societăţii, între societate şi instituţiile statului, între indivizi şi societate. Securismul sapă la temelia oricărui demers de democratizare, ne vrea ţinuţi pe loc şi în conflict unii cu alţii. Securismul are abilitatea de a se prezenta ca un medicament, când în realitate este virusul însuşi. În ciuda numelui şi originilor sale, securismul nu este apanajul exclusiv al categoriei profesionale care l-a creat. Paranoia, teoriile conspiraţiei, judecata prin asociere, crearea unor temeri false, suspiciunea generalizată care porneşte de la premisa vinovăţiei, manipularea - sunt componentele lui de bază. Securismul este astăzi bine reprezentat în prea multe medii ale societăţii noastre”, a mai spus Eduard Hellvig.

Fostul șef SRI a menționat că ”nu vorbea despre d. Georgescu, ci despre proiectul al cărui port-drapel a devenit domnia sa azi”.

”Monoatomic şi auto-suficient, securismul dlui Georgescu se manifestă prin ameninţări făţişe şi prin negarea oricărei libertăţi de opinie contrare viziunii sale. Am spus în repetate rânduri că nu voi candida pentru nicio funcţie. Asta nu înseamnă că nu am dreptul şi libertatea (şi pe alocuri obligaţia), ca oricare cetăţean într-o democraţie, de a lua atitudine atunci când valorile în care cred sunt puse la îndoială. Nu pot lăsa ameninţările scrâşnite să mă reducă la tăcere, precum nu voi răspunde aşa cum aş fi răspuns dacă nu aş fi avut istoricul de funcţii publice pe care îl cunoaşteţi. Politica, în fond, presupune şi astfel de personaje locvace. Rămân totuşi în aer câteva întrebări legitime al căror răspuns nu poate fi foarte simplu. Cine are interes în a-l duce de nas pe d. Georgescu? Cine îl trimite la televizor să se expună ridicolului? Cine îl transformă cu bună ştiinţă într-o săgeată solemnă? Ne răspunde (vag) chiar domnia sa – ofiţerii patrioţi. Pe care sper să îi şi cunoaştem cândva, dacă nu i-am cunoscut deja”, a subliniat Hellvig.

Ce spunea Călin Georgescu

”Ultimul pe listă e acest personaj Eduard Hellvig, care a intrat în PNL. Dincolo de faptul că mai ştim şi noi mai multe lucruri cu un uriaş teren pe DN1, unde vrea să joace golf cu Klaus Iohannis. Are un teren mare pe DN1 unde intenţionează să facă un teren de golf. În plus de atât, foloseşte toată infrastructura din dotare de la SRI, vă spun ca noutate – maşină, şofer, secretară”, a declarat Călin Georgescu, la Realitatea Plus.

”Şeful campaniei la acest personaj numit şi azi la PSD e Eduard Hellvig şi sunt undeva nişte contradicţii, adică cum foloseşti tu infrastructura din dotare pentru campanie electorală, asta e întrebarea mea publică. De aceea cer imperativ comisiei de control a SRI să facă nişte cercetări în sensul ăsta, duble şi din interior. Să ia lucrurile în serios, pentru că sunt probe, poze şi ştiu şi ei. Eu doar le-am spus, că altfel n-aş fi spus. E foarte important ca lucrurile să se îndrepte pe un canal onest, bun, pentru că, vedeţi, nu poţi să ajungi să-ţi baţi joc atâta de popor crezând că nimeni nu vede. Deci eu spun aşa şi mă adresez tuturor, în special parlamentarilor – doamnelor şi domnilor parlamentari, şi stimaţi ofiţeri care vă slujiţi patria – aţi depus un jurământ sacru. E bine să-l ştiţi şi să fie respectat. De ce spun asta, pentru că atât Edi Hellvig, cât şi alţii, se joacă cu acest popor. Eu îi spun lui Edi Hellvig să stea în banca lui, să-şi vadă de lucrurile lui casnice, e mai bine aşa, pentru că e posibil ca chiar foştii lui subalterni să-l judece dacă mai continuă sub forma asta. Şi o să fie momentul în care cei care continuă aşa o să stea şi o să doarmă cu punga de galbeni sub cap şi o să le fie frică să nu şi-o fure singuri, asta le spun eu azi. S-a ajuns într-un punct în care această ţară e într-o sărăcie de neimaginat şi ei continuă cu aceleaşi poveşti”, a mai spus el, la Realitatea Plus.

