Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală"

Autor: Maria Popa
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:57
315 citiri
Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”
Elevi școală Foto: Pexels

Un nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineața, 24 septembrie, prin mail, către mai multe școli din București și din țară.

Serviciul Român de Informații a anunțat că până în prezent nu sunt identificate elemente care să conducă la concluzia că amenințarea ar fi una reală.

"Din punctul de vedere al SRI, amenințarea nu este una specifică. Până în prezent nu sunt identificate elemente care să conducă la concluzia că amenințarea ar fi una reală. Autoritățile cu competențe au preluat cazul și acționează pentru identificarea autorului", a informat SRI.

"Mesajul a fost trimis de pe aceeași adresă de mail de pe care au fost trimise și mesajele anterioare. Atât ieri, cât și astăzi, Poliția Română a fost sesizată de către mai multe unități școlare, din Capitală și mai multe județe, cu privire la faptul că unele instituții de învățământ au primit mesaje de amenințare, mesaje la care, ca element de noutate, au fost atașate și ceva fotografii", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, într-o intervenție telefonică la Digi24.

El a precizat că, în urma verificărilor efectuate împreună cu SRI, au reieșit indicii că mesajul este fals, dar autoritățile continuă verificările în acest caz, iar anchetatorii au deja câteva piste în lucru.

"Mesajul de amenințare a fost primit de pe aceeași adresă de mail. Așadar, persoana care l-a trimis este aceeași. Avem câteva piste în lucru la acest moment", a precizat Drăgan.

"Atât ieri, 23 septembrie, cât și astăzi, 24 septembrie, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj de amenințare. Structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală", a transmis Poliția Română.

Suspectul

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că polițiștii au un posibil suspect. Ar fi vorba despre un adolescent de 17 ani din Capitală.

Sute de mesaje care vizează școli și unități medicale din întreaga țară au fost trimise începând din weekend.

Duminică seară, 21 septembrie, s-au primit primele mesaje de amenințare care fac referire la ”un masacru”.

”Luni dimineață, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm și voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulți pacienți, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, era mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităților de învățământ și medicale din mai multe zone din țară.

Marți și miercuri mesaje similare au fost primite în alte județe, Poliția Română anunțând că au fost vizate instituții din 24 de județe.

