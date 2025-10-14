Ludovic Orban critică virulent lipsa de acțiune a SRI înaintea alegerilor prezidențiale din 2024. "Cum nu a putut să vadă ce se întâmplă?"

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 21:19
161 citiri
Ludovic Orban critică virulent lipsa de acțiune a SRI înaintea alegerilor prezidențiale din 2024. "Cum nu a putut să vadă ce se întâmplă?"
Ludovic Orban, consilier prezidențial FOTO Hepta

Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan, a criticat marți, 14 octombrie, Serviciul Român de Informații, pe care l-a acuzat de o totală lipsă de acțiune înaintea scrutinului prezidențial din 2024 și care a fost anulat.

Orban a spus că nu înțelege cum de un serviciu ca SRI nu a putut să vadă, din timp, "cum se construiesc rețele de oameni care acționează împotriva ordinii constituționale", scrie Adevărul.

"Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva? Nu a putut SRI să vadă cum se construiesc rețele de oameni care în mod evident acționează împotriva ordinii constituționale?", s-a întrebat consilierul prezidențial.

El a susținut, de asemenea, că Serviciul Român de Informații are nevoie de o conducere civilă și că, orice propunere a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de director, va trebui votată de partidele de coaliție.

"Trăim o legislație adoptată pe vremea lui Iliescu. Este nevoie de o conducere civilă. Președintele Nicușor Dan se află într-un context diferit de Iohannis. Iohannis avea majoritate de 65% care vota orice propunere de director SRI. Klaus Iohannis nu a vrut o propunere. E clar că AUR, SOS și POT nu vor vota nimic care pleacă de la Nicușor Dan. Pentru a fi votate propunerile lui Nicușor Dan, trebuie votate de partidele din coaliție, e greu de găsit un echilibru", a explicat el.

"Eu am o istorie a relațiilor cu SRI. Am atacat la CCR prevederea prin care puteau fi folosite ca probe înregistrările serviciilor pe alte spețe fără un mandat pe speța cercetată de procuror. Nu mi se pare corect. Derularea trebuie în conformitatea cu legea. SRI este în posesia unor informații și le pune la dispoziția parchetelor", a mai spus Orban, când a fost întrebat care ar trebui să fie rolul SRI în lupta împotriva corupției.

Ludovic Orban este unul dintre cei 16 noi consilieri prezidențiali, numiți de președintele Nicușor Dan în urmă cu o săptămână și este consilier pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

Ludovic Orban a fost prim-ministru al României între 4 noiembrie 2019 și 7 decembrie 2020, a condus Camera Deputaților în perioada decembrie 2020 – octombrie 2021 și a fost președinte PNL în perioada 2017-2021. A pierdut conducerea partidului în Congresul din 2021, părăsindu-l în urma unui conflict intern. Apoi a înființat Forța Dreptei, plecând cu mai mulți parlamentari ai formațiunii.

SRI, criticat de un consilier prezidențial pentru implicare în politică, justiție și media. ”Câți diplomați au fost expulzați pentru spionaj în favoarea Rusiei?”
SRI, criticat de un consilier prezidențial pentru implicare în politică, justiție și media. ”Câți diplomați au fost expulzați pentru spionaj în favoarea Rusiei?”
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat sâmbătă, 11 octombrie, că în opinia sa Serviciul Român de Informații nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viața politică,...
AUR a deschis o campanie împotriva președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anticorupție. De ce n-ar fi corectă intenția șefului statului
AUR a deschis o campanie împotriva președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anticorupție. De ce n-ar fi corectă intenția șefului statului
Mai mulți membri marcanți ai partidului AUR au transmis, aproape simultan, mesaje în care critică intenția, anunțată de președintele Nicușor Dan, de a acorda SRI atribuții în domeniul...
#SRI, #Ludovic Orban, #alegeri prezidentiale 2024, #lipsa actiune sri , #stiri Ludovic Orban
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati
DigiSport.ro
Selectionerul n-a mai rezistat si i-a spus in fata, la pauza: "E ultimul tau meci la echipa nationala". Replica data pe loc
ObservatorNews.ro
Faptele comise in trecut de soferul care a ucis o mama pe trecerea de pietoni
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ludovic Orban critică virulent lipsa de acțiune a SRI înaintea alegerilor prezidențiale din 2024. "Cum nu a putut să vadă ce se întâmplă?"
  2. AUR a deschis o campanie împotriva președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anticorupție. De ce n-ar fi corectă intenția șefului statului
  3. Condițiile puse de PSD în timpul negocierilor pentru reforma în administrație. Măsurile pe care Grindeanu le vrea neapărat în al treilea pachet fiscal SURSE
  4. Nicușor Dan și cele două mari propuneri pentru strategia de apărare: „Românilor le place tema corupției, dar discuția reală trebuie să fie despre reacția instituțiilor”
  5. Alegerile din Capitală și reforma administrației, amânate din nou. PSD a fugit de la negocieri. "Alianța este blocată" SURSE
  6. "Cine conduce în țara asta?". Andrei Caramitru, revoltat de "șantajul" primarilor asupra Guvernului
  7. Tensiuni la vârful puterii. Mesajul tăios al lui Ludovic Orban către coaliție: „Vă readuc aminte că am dat în judecată Guvernul Ciolacu și am câștigat”
  8. Victor Negrescu vrea să fie prim-vicepreședinte PSD. Europarlamentarul s-a alăturat echipei lui Sorin Grindeanu înaintea congresului
  9. Aleșii locali cu ordine de protecție pe numele lor ar putea fi suspendați automat din funcție. USR vrea să modifice Codul Administrativ
  10. Călin Georgescu, atac la premierul României, la ieșirea din secția de poliție: "Bolojan, comportament trădător și slugarnic" VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!