Ludovic Orban critică virulent lipsa de acțiune a SRI înaintea alegerilor prezidențiale din 2024. "Cum nu a putut să vadă ce se întâmplă?"

Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan, a criticat marți, 14 octombrie, Serviciul Român de Informații, pe care l-a acuzat de o totală lipsă de acțiune înaintea scrutinului prezidențial din 2024 și care a fost anulat.

Orban a spus că nu înțelege cum de un serviciu ca SRI nu a putut să vadă, din timp, "cum se construiesc rețele de oameni care acționează împotriva ordinii constituționale", scrie Adevărul.

"Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva? Nu a putut SRI să vadă cum se construiesc rețele de oameni care în mod evident acționează împotriva ordinii constituționale?", s-a întrebat consilierul prezidențial.

El a susținut, de asemenea, că Serviciul Român de Informații are nevoie de o conducere civilă și că, orice propunere a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de director, va trebui votată de partidele de coaliție.

"Trăim o legislație adoptată pe vremea lui Iliescu. Este nevoie de o conducere civilă. Președintele Nicușor Dan se află într-un context diferit de Iohannis. Iohannis avea majoritate de 65% care vota orice propunere de director SRI. Klaus Iohannis nu a vrut o propunere. E clar că AUR, SOS și POT nu vor vota nimic care pleacă de la Nicușor Dan. Pentru a fi votate propunerile lui Nicușor Dan, trebuie votate de partidele din coaliție, e greu de găsit un echilibru", a explicat el.

"Eu am o istorie a relațiilor cu SRI. Am atacat la CCR prevederea prin care puteau fi folosite ca probe înregistrările serviciilor pe alte spețe fără un mandat pe speța cercetată de procuror. Nu mi se pare corect. Derularea trebuie în conformitatea cu legea. SRI este în posesia unor informații și le pune la dispoziția parchetelor", a mai spus Orban, când a fost întrebat care ar trebui să fie rolul SRI în lupta împotriva corupției.

Ludovic Orban este unul dintre cei 16 noi consilieri prezidențiali, numiți de președintele Nicușor Dan în urmă cu o săptămână și este consilier pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

Ludovic Orban a fost prim-ministru al României între 4 noiembrie 2019 și 7 decembrie 2020, a condus Camera Deputaților în perioada decembrie 2020 – octombrie 2021 și a fost președinte PNL în perioada 2017-2021. A pierdut conducerea partidului în Congresul din 2021, părăsindu-l în urma unui conflict intern. Apoi a înființat Forța Dreptei, plecând cu mai mulți parlamentari ai formațiunii.

