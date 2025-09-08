Spion străin capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus

Autor: Adrian Zia
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 18:01
Spion străin capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat în formă continuată, a fost prins luni, 8 septembrie, în România, anunță SRI.

Autoritățile române, cehe și maghiare au colaborat cu Eurojust pentru a captura o persoană anchetată pentru infracțiunea de trădare prin transmiterea de secrete de stat în mod continuu.

"În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova", se arată în comunicatul SRI.

Probele din dosar au scos la iveală faptul că individul a fost implicat în divulgarea neautorizată a secretelor de stat către reprezentanți ai unei puteri străine, și anume ofițeri ai serviciilor secrete din Belarus, începând cu anul 2024. Suspectul a deținut anterior o funcție de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Se presupune că intenția întâlnirilor de la Budapesta a fost ca suspectul să furnizeze informații în schimbul unor bani și să primească instrucțiuni suplimentare.

Sub coordonarea Eurojust, autoritățile din România, Cehia și Ungaria au putut face schimb de informații și probe și să dovedească activitatea infracțională a persoanei respective. Agenția a asigurat, de asemenea, executarea rapidă a mai multor ordine europene de anchetă.

În după-amiaza zilei de 8 septembrie, persoana respectivă a fost capturată în România. Succesul operațiunii se datorează sprijinului vital din partea procurorilor, poliției și serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia. Aceasta demonstrează importanța cooperării transnaționale în investigarea unor astfel de activități rău intenționate, deoarece suspecții pot beneficia de libertatea de circulație în întregul spațiu Schengen.

Anchetele privind suspectul continuă.

