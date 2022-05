O altă echipă istorică a retrogradat în Liga 2. Fanii au invadat terenul și i-au atacat pe fotbaliști VIDEO

Formaţia Auxerre a câştigat la lovituri de departajare, duminică, barajul de menţinere/promovare în Ligue 1 cu Saint-Etienne şi revine după zece ani în primul eşalon.

Barajul dintre Saint-Etienne, locul 18 în Ligue 1 în sezonul recent încheiat, şi Auxerre, câştigătoarea semifinalei play-off-ului din Ligue 2, s-a disputat în sistem tur-retur. În tur, la 26 mai, cele două echipe au remizat, scor 1-1. Deoarece în retur la finalul prelungirilor scorul era tot 1-1, s-a trecut la lovituri de departajare, câştigate cu 5-4 de Auxerre.

După lovitura de departajare care i-a adus promovarea echipei Auxerre, fanii au invadat terenul.

Pe twitter au apărut informaţii că jucătorii învingătorilor au fost atacaţi de fanii echipei Saint-Etienne.

st etienne just lost on penalties to auxerre and have been relegated so the st etienne fans invaded the pitc and attacked players and the police

