Eroare informatică uriașă. Au fost emise, din greșeală, criptomonede în valoare de 300 de trilioane de dolari, de peste două ori mai mult decât PIB-ul global estimat

Paxos, partenerul blockchain al PayPal, a anunțat joi, 16 octombrie 2025, că a emis din greșeală stablecoin-uri în valoare de 300 trilioane USD, în ceea ce compania a numit ”o eroare tehnică internă”, relatează CNBC.

Incidentul a fost descoperit pe platforma Etherscan, care monitorizează tranzacțiile de pe blockchain-ul Ethereum.

Potrivit companiei, stablecoin-urile PYUSD, legate de dolarul american, au fost create accidental în cadrul unui transfer intern, iar eroarea a fost ”identificată imediat și corectată” prin arderea tokenurilor emise în exces.

”A fost o eroare tehnică internă. Nu a existat nicio breșă de securitate, iar fondurile clienților sunt în siguranță. Cauza a fost identificată și remediată”, a transmis Paxos într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

Tranzacțiile vizibile pe Etherscan arată că problema a fost rezolvată în aproximativ 20 de minute.

PYUSD este promovată ca o stablecoin ancorată la dolarul american (1 PYUSD = 1 dolar), susținută integral de depozite în dolari, titluri de stat americane și echivalente de numerar, fiind convertibilă în dolari la o rată de 1:1.

Totuși, incidentul scoate la iveală faptul că garanția parității cu dolarul depinde de declarațiile PayPal și de rapoartele de audit independente, nu de mecanismul automat de creare a monedelor.

Emisiunea accidentală de 300 de trilioane de PYUSD – o sumă de peste două ori mai mare decât PIB-ul global estimat – subliniază vulnerabilitățile sistemelor algoritmice de creare a stablecoin-urilor, chiar și atunci când acestea sunt operate de instituții reglementate.

Eroarea vine într-un moment în care monedele stabile devin tot mai utilizate de bănci și platforme de plăți, pe fondul creșterii integrării criptomonedelor în sistemul financiar tradițional.

Potrivit CoinMarketCap, PYUSD este în prezent al șaselea cel mai mare stablecoin din lume, cu o capitalizare de piață de peste 2,6 miliarde de dolari.

