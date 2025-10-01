Inițiativă comună a nouă mari bănci europene pentru un instrument de plată digital

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 13:00
155 citiri
Inițiativă comună a nouă mari bănci europene pentru un instrument de plată digital
În timp ce Banca Centrală Europeană se lovește de piedici în lansarea euro digital, o inițiativa a nouă bănci europene își propune să ofere, prin lansarea unei criptomonede stabile, o alternativă europeană reală la piața stablecoin-urilor dominată de SUA.

În timp ce Banca Centrală Europeană se lovește de piedici în lansarea euro digital, o inițiativa a nouă bănci europene își propune să ofere, prin lansarea unei criptomonede stabile, o alternativă europeană reală la piața stablecoin-urilor dominată de SUA.

Data la care se așteaptă să fie emis pentru prima dată noul instrument de plată este în a doua jumătate a anului 2026, pentru a contribui la autonomia strategică a Europei în materie de plăți.

O stablecoin este o criptomonedă a cărei valoare este concepută să fie stabilă, de obicei prin faptul că este legată de o monedă fiat sau de alt tip de active considerate a fi sigure.

Ambiții mari: Standard european de plăți

Astfel, ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International și-au unit forțele pentru a lansa o stablecoin (criptomonedă stabilă) denominată în euro, conformă cu MiCAR, se arată într-un comunicat de presă emis de instituțiile financiare, potrivit Risco.ro.

Pe hârtie, stablecoins își propun să ofere beneficiile criptomonedelor - tranzacții de mare viteză, costuri reduse și descentralizate – asociate cu stabilitatea activelor tradiționale.

Trebuie menționat și că MiCAR (Markets in Crypto-Assets - Piața Activelor Cripto) este o reglementare europeană care stabilește reguli uniforme pentru activele cripto și furnizorii acestor servicii în Uniunea Europeană.

Noul instrument de plată digitală, propus de cele nouă bănci europene, valorifică tehnologia blockchain și își propune să devină un standard european de plată de încredere în ecosistemul digital.

Stablecoin-ul va oferi plăți și decontări aproape instantanee, cu costuri reduse. Va permite acces 24/7 la plăți transfrontaliere eficiente, plăți programabile și îmbunătățiri în gestionarea lanțului de aprovizionare și decontarea activelor digitale, care pot varia de la valori mobiliare la criptomonede, potrivit comunicatului de presă.

Consorțiu cu sediul în Olanda

Consorțiul stablecoin, cu băncile menționate anterior ca membri fondatori, a format o nouă companie în Olanda, care își propune să fie licențiată și supravegheată de Banca Centrală Olandeză ca instituție de monedă electronică.

Consorțiul este deschis alăturării și altor bănci. Se așteaptă ca un CEO să fie numit în viitorul apropiat, sub rezerva aprobării de către autoritățile de reglementare.

Băncile individuale vor putea oferi servicii cu valoare adăugată, cum ar fi un portofel și custodie stablecoin.

”Plățile digitale sunt esențiale pentru noile plăți denominate în euro și pentru infrastructura pieței financiare. Acestea oferă eficiență și transparență semnificative, datorită caracteristicilor de programabilitate ale tehnologiei blockchain și decontării instantanee în mai multe valute, 24/7.

Credem că această dezvoltare necesită o abordare la nivelul întregii industrii și este imperativ ca băncile să adopte aceleași standarde”, a declarat Floris Lugt, responsabil cu activele digitale la ING și reprezentant public comun al inițiativei.

Tranzacție importantă pe piața de evenimente și concerte din România. Resource Partners a cumpărat pachetul majoritar din iaBilet și BestMusic
Tranzacție importantă pe piața de evenimente și concerte din România. Resource Partners a cumpărat pachetul majoritar din iaBilet și BestMusic
Resource Partners a cumpărat pachetul majoritar din iaBilet și BestMusic, doi dintre cei mai importanți jucători din piața de evenimente și concerte din România. Tranzacția deschide o nouă...
OpenAI lansează Sora, aplicația unde tu și prietenii tăi deveniți personaje generate de inteligență artificială
OpenAI lansează Sora, aplicația unde tu și prietenii tăi deveniți personaje generate de inteligență artificială
OpenAI anunță Sora, o rețea socială pentru iPhone care funcționează ca un fel de TikTok cu videoclipuri 100% generate de AI. Noua platformă vine ca o extensie a celebrului generator video...
#stablecoins , #portofel digital
Parteneri Ziare.Com
Risco.ro
Varstele schimbarii. Care sunt momentele pentru experiente si cand este timpul pentru reconfigurare profesionala?
Risco.ro
SSM nu este doar birocratie. Este responsabilitate fata de angajat. Lipsa echipamentelor de protectie, principala problema.
Risco.ro
Exceptiile care nu trebuie sa devina reguli. Cand spui STOP unui manager care abuzeaza de disponibilitatea ta!

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tranzacție importantă pe piața de evenimente și concerte din România. Resource Partners a cumpărat pachetul majoritar din iaBilet și BestMusic
  2. Inițiativă comună a nouă mari bănci europene pentru un instrument de plată digital
  3. OpenAI lansează Sora, aplicația unde tu și prietenii tăi deveniți personaje generate de inteligență artificială
  4. Diana Buzoianu, despre colectarea separată a deșeurilor: ”Înnebunesc dacă mai aud de o campanie făcută cu pliante pe hârtie”
  5. Compania aeriană low-cost care se închide: Toate zborurile au fost anulate. Sute de angajați își pierd locul de muncă
  6. Alexandru Pricop (SVN Residentialist) la The Real Estate Event: „Zona Pipera este cel mai dezirabil pol în zona limitrofă a Bucureștiului”
  7. Plan de relocare pentru producția de cipuri – TradeVille
  8. Ginerele lui Trump a pus la cale cea mai mare afacere din istoria Wall Street: Cineva a ”aruncat” cu 55 de miliarde dolari
  9. Apple pregătește saltul direct la iPhone 20: zvonurile spun că seria 19 ar putea fi „sărită” complet
  10. Meta vrea să creeze „Android-ul pentru roboți”: miliarde investite într-o platformă universală de AI humanoid