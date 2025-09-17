74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat - Sondaj INSCOP Research

Trei sferturi dintre români au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat, arată cea de-a treia ediție a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025.

Studiul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei de știri Informat.ro și în parteneriat cu think-tank-ul Strategic Thinking Group. Scopul barometrului este de a stimula dezbaterile naționale pe teme de interes public, pe baza unor instrumente științifice și credibile, reprezentative pentru populația adultă din România.

Rezultate-cheie ale sondajului

Conform datelor, 74,2% dintre respondenți au o părere bună despre introducerea stagiului militar voluntar (față de 79,4% în iulie 2015), în timp ce 20,7% au o părere proastă (față de 15,1% în iulie 2015). 5,1% nu au dorit să răspundă.

Profilul susținătorilor

76% dintre votanții PSD, 94% dintre votanții PNL, 87% dintre cei ai USR și 68% dintre votanții AUR au o părere bună despre măsură.

Susținerea este mai ridicată în rândul bărbaților (76%) decât al femeilor (72%).

Pe grupe de vârstă: 76% dintre tinerii sub 30 de ani, 77% dintre cei cu vârsta 30-44 de ani, 67% dintre cei de 45-59 de ani și 78% dintre persoanele peste 60 de ani susțin stagiul militar voluntar.

Sprijinul crește odată cu nivelul de educație: 60% dintre persoanele cu educație primară, 76% dintre cele cu educație medie și 87% dintre cele cu educație superioară îl consideră benefic.

În funcție de mediul de rezidență: 74% dintre bucureșteni, 81% dintre locuitorii din orașele mari, 80% din urbanul mic și 68% din rural susțin introducerea acestei forme de serviciu militar.

Profilul celor care se opun

21% dintre votanții PSD, 4% dintre votanții PNL, 9% dintre cei ai USR și 28% dintre votanții AUR au o părere negativă despre stagiul militar voluntar. Procentul celor care se opun este mai mare în mediul rural (25%) și în rândul persoanelor cu educație primară (33%).

„Sprijinul populației pentru stagiul militar pe bază de voluntariat este puternic și consistent în timp, trei pătrimi dintre români având o părere bună despre această formă de serviciu militar atât în prezent, cât și în urmă cu zece ani. Segmentarea răspunsurilor pe grupuri de populație dezvăluie opinii relativ omogene, doar în rândul populației cu studii primare înregistrându-se un procent de peste 30% care au o părere proastă despre stagiul militar voluntar. De asemenea, votanții tuturor partidelor declară în proporții foarte mari o părere bună despre stagiul militar voluntar, cu proporții foarte ridicate în cazul votanților PNL și USR. În contextul regional marcat de agresiunea rusă din Ucraina, aceste percepții pot contribui la consolidarea pregătirii și rezilienței populației în raport cu amenințările de securitate concrete”, a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Sondajul a fost realizat prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.103 persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Eroarea maximă este de ± 2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

