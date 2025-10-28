Managerii din economia românească anunță un final de an cu creșteri de prețuri generalizate și stagnare economică

Managerii din toate sectoarele economice aferente cercetării realizate de Institutul Național de Statistică sunt de părere că preţurile vor continua să crească în perioada octombrie – decembrie 2025.

În același timp, producția (cifra de afaceri) va scădea sau cel mult se va menține la același nivel în toate sectoarele economiei autohtone.

În plus, managerii din domeniul construcțiilor anticipează o tendință descendentă a numărului de salariați.

Prețurile producției industriale, în creștere

Astfel, pe baza datelor din ancheta de conjunctură, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni o relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de -0,9%.

Se estimează, de asemenea, stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural -4,7%).

Prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +25,3%, potrivit cercetării ”Tendințe în evoluția activității economice”, publicată de INS și analizată de Risco.ro.

INS precizează că rezultatele prezentate în această cercetare au fost obţinute prin intermediul anchetelor statistice de conjunctură realizate în luna octombrie 2025 în rândul managerilor din economie.

Rezultatul final se obţine sub forma unui sold conjunctural procentual, calculat ca diferenţă între ponderea celor care au ales varianta pozitivă a fenomenului şi ponderea celor care au indicat varianta negativă.

Soldul conjunctural indică percepția managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen, care nu trebuie confundată cu ritmul creșterii sau scăderii oricărui indicator statistic.

Lucrările de construcții, în regres

Potrivit opiniilor exprimate de manageri în luna octombrie, volumul producției din sectorul construcții va avea o tendință descendentă în următoarele trei luni (sold conjunctural -20,2%).

De asemenea, se preconizează o tendință descendentă și a numărului de salariați (sold conjunctural -11,4%).

Se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o traiectorie ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +37,6%.

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni o scădere moderată a cifrei de afaceri (soldul conjunctural fiind -7,1 %).

În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează un avans moderat al numărului de salariați (sold conjunctural +9,7%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de 42,3% dintre respondenți și doar 4,6 % spun că prețurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de +37,7%.

În cele din urmă, pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni în sectorul serviciilor indică o tendință de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -2,2%.

Numărul salariaților este preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -2%. Prețurile de vânzare sau de facturare se anticipeazӑ cӑ vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +22,1%.

