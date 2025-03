Galațiul accelerează tranziția spre mobilitate electrică: 159 de noi stații de încărcare pentru vehicule electrice

Municipiul Galați continuă investițiile în infrastructura verde, consolidându-și statutul de oraș preocupat de modernizarea transportului și reducerea impactului asupra mediului. După instalarea a 46 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, administrația locală a semnat recent un contract pentru amplasarea a încă 159 de stații în toate zonele orașului. Contractul are o valoare de 16,7 milioane de lei, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are un termen de execuție de 15 luni. Lucrările vor fi derulate de compania Next Generation Technologies.

Investițiile în transportul urban din Galați nu se limitează la stațiile de încărcare pentru vehiculele personale electrice. Primăria municipiului a achiziționat 42 de autobuze electrice, ce urmează să fie introduse pe traseele din oraș, 10 tramvaie noi (dintre care patru sunt deja livrate) și, în parteneriat cu Primăria comunei Vânători, va recepționa în curând 10 microbuze electrice. De asemenea, flota existentă de troleibuze, tramvaie și autobuze hibrid contribuie deja la reducerea emisiilor și la creșterea atractivității transportului public local.

"Viitorul este electric. Orașul nostru stă deja foarte bine la capitolul stații de reîncărcare pentru mașinile electrice și trebuie să continuăm pe această linie. Încurajăm prin toate proiectele noastre un transport modern și prietenos cu mediul. De altfel, numărul de mașini electrice și hibrid este în creștere la Galați. La fel, noi am avut grijă să aducem autobuze hibrid și electrice, pe lângă troleibuze și tramvaie, pentru transportul public în comun", a declarat primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu.

Ads

În 2023, municipiul Galați a fost premiat cu trofeul „Best Electric City”, în cadrul competiției „Best Electric Car”, derulată în parteneriat cu Ministerul Mediului. Distincția a fost acordată pentru programul activ de instalare a stațiilor de încărcare și pentru susținerea mobilității electrice în rândul populației.

În municipiul Galați sunt înregistrate 3.641 de mașini hibrid și 603 sunt mașini electrice. Creșterea numărului de astfel de vehicule vine în contextul în care tot mai mulți cetățeni aleg soluții de mobilitate mai prietenoase cu mediul, iar autoritățile locale investesc în facilități care sprijină această tranziție.

Numărul tot mai mare de mașini înregistrate în orașele din România aduce provocări nu doar din perspectiva traficului sau a locurilor de parcare, ci mai ales în ceea ce privește calitatea aerului și protejarea mediului. Galațiul se remarcă printr-o abordare integrată, care îmbină dezvoltarea infrastructurii pentru transport public nepoluant cu sprijinirea mobilității electrice individuale. Prin aceste măsuri, Galațiul își consolidează poziția în topul orașelor care investesc în sustenabilitate urbană și în creșterea calității vieții pentru cetățeni.

Ads