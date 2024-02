Reacția lui Sylvester Stallone, după decesul celui mai important adversar al său din filme

Actorul Carl Weathers, fost jucător profesionist de fotbal american care a ajuns la celebritate interpretându-l pe curajosul şi carismaticul boxer Apollo Creed în filmele din seria "Rocky", a murit la vârsta de 76 de ani.

Weathers a fost cunoscut mai ales pentru că l-a interpretat pe Apollo Creed, adversarul lui Rocky Balboa interpretat de Sylvester Stallone, în filmele de succes din anii 1970 şi 1980. Personajul lui Weathers a fost la început un rival, iar mai târziu un aliat al personajului Rocky.

La scurt timp după ce a aflat de moartea lui Carl, Sylvester Stallone s-a arătat profund îndurerat. A transmis un mesaj, prin intermediul contului său de Instagram.

"Ieri am pierdut o legendă. Viața mea a fost complet schimbată în bine în ziua în care l-am cunoscut pe Carl Weathers", a scris interpretul lui Rocky Balboa în dreptul unui filmuleț în care și-a exprimat regretul pentru pierderea colegului său.

"Azi e o zi incredibil de tristă pentru mine. Sunt atât de dat peste cap de nici nu vă pot explica. Încerc să mă abțin. Carl Weathers a fost o parte atât de importantă în viața mea, în succesul meu, îi ofer credit pentru asta. Când a intrat în cameră și l-am văzut pentru prima dată, am văzut măreție. Dar nu am realizat cât de grozav era. Niciodată n-am fi putut obține fără el ceea ce am reușit cu "Rocky". Era absolut genial-vocea lui, ochii lui, abilitatea lui atletică, dar, mai important, inima și sufletul lui. E o pierdere îngrozitoare. Stau în fața acestei picturi pentru că înfățișează, probabil ultimul moment în care am fost împreună în ring, un moment pe care nu-l voi uita niciodată. A fost magic, iar eu, norocos că am putut face parte din viața lui. Apollo, continuă să dai pumni!", a spus Sylvester Stallone în filmulețul în care apare gâtuit de emoție.

