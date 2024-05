Suspect in dosarul judecatorului Mustata: Mancam si beam in apartamentul din Colentina

Unul dintre suspectii din dosarul judecatorului Stan Mustata a recunoscut in fata jurnalistilor ca il cunoaste de cateva luni si s-a intalnit cu acesta intr-un apartament din Colentina, dar a negat ca ar fi luat sau dat mita pentru rezolvarea dosarelor lui Mihai Stoica si Dan Voiculescu.

Incercand sa scape de jurnalisti, Florian Alexandru a iesit grabit din sediul DNA dupa ce a fost pus sub urmarire penala, alaturi de alte cinci persoane, printre care judecatorul Stan Mustata de la Curtea de Apel Bucuresti. Surse citate de B1TV au declarat ca Florian Alexandru este un apropiat al fratilor Camataru.

"Nu este adevarat, nu s-a intervenit pentru nimeni, nu s-a luat niciun ban, nu s-a dat niciun ban. Nu a gasit nimeni nimic", le-a spus acesta jurnalistilor care l-au inconjurat.

Intrebat daca e prieten cu judecatorul Mustata, Florian Alexandru a raspuns: "Cunostinta", precizand ca nu i-a dat "niciodata" bani acestuia si nici nu ar fi promis ceva in numele lui.

"Nu am vazut nicio interceptare, nu s-a vazut nimic. Sunt sub control judiciar", a precizat el in legatura cu dosarul instrumentat de procurorii DNA.

Florian Alexandru a negat si ca apartamentul din Colentina in care se intalneau judecatorul Stan Mustata si grefiera urmarita in acelasi dosar, conform interceptarilor, i-ar fi apartinut.

"Nu ne intalneam cu nimeni acolo. Ne intalneam eu cu prietenul meu, mancam acolo", a declarat suspectul, recunoscand ca judecatorul Mustata "din cand in cand mai venea pe acolo".

Intrebat ce se discuta, acesta le-a spus jurnalistilor: "Discutam despre problemele familiale".

Florian Alexandru a sustinut in repetate randuri ca nu a intervenit pentru Mihai Stoica sau Dan Voiculescu. Intrebat de ce au decis procurorii sa il puna sub control judiciar, el a precizat ca acuzatiile ce ii sunt aduse sunt de "complicitate la luare de mita".

"Nu s-a luat nicio mita, nu s-a luat niciun ban. Nu s-a discutat cu niciun inculpat, absolut cu nimeni", a subliniat el.

In momentul in care un jurnalist i-a spus ca la dosar sunt interceptari care confirma ca el s-a intalnit cu judecatorul Mustata, Florian Alexandru a replicat: "Daca exista, le vedeti, le ascultati".

Totodata, el a precizat ca il cunoaste pe judecatorul Stan Mustata "de cateva luni de zile", cu toate ca el nu are niciun proces.

De asemenea, el a dezmintit afirmatia judecatorului potrivit careia ei doi sunt prieteni foarte buni de familie.

"Cine sa spuna asa ceva? Nu este adevarat", a declarat Florian Alexandru, respingand ideea ca ar fi fost un intermediar intre cei care ofereau si cei care primeau mita pentru solutionarea favorabila a unor dosare.

Intrebat despre ce discuta cu judecatorul Stan Mustata atunci cand se intalnea in apartamentul din Colentina, Florian Alexandru a raspuns: "Mancam si beam".

Surse judiciare au declarat ca la dosar exista interceptari telefonice si ambientale conform carora judecatorul Stan Mustata ar fi primit mita in mai multe dosare pentru a da solutii favorabile. Printre cei care ar fi dat bani ar fi fost Dan Voiculescu, condamnat la 5 ani de inchisoare pentru devalizarea ICA. Stan Mustata este unul dintre judecatorii completului ce judeca apelul.

Marti dimineata, inainte de inceperea sedintei de judecata, acesta a fost invitat de procurorii DNA la sediul central, unde i s-a adus la cunostinta ca este urmarit penal alaturi de alte 5 persoane pentru constituirea unui grup infractional organizat. Dupa cateva ore, CSM a avizat favorabil cererea procurorilor DNA de perchezitionare si retinere a magistratului al carui nume este mentionat si in dosarul judecatoarei Veronica Cirstoiu, trimisa in judecata pentru o mita de peste 1 milion de euro.

Judecatorul Stan Mustata a fost citat la DNA pentru ora 18.00. Se va emite ordonanta de retinere pe numele lui pentru 24 de ore, iar ulterior va fi propus spre arestare, iar colegii lui de la Curtea de Apel Bucuresti vor decide daca va face 30 de zile de inchisoare sau va fi cercetat in stare de libertate.

In aceste conditii, dosarul ICA a fost amanat pentru data de 13 mai.

