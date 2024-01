Fost câștigător la Australian Open, eliminat în primul tur, după un meci de 4 ore

Unul dintre cele mai așteptate meciuri din primul tur la Australian Open a fost cel dintre elvețianul Stan Wawrinka (56 ATP) și francezul Adrian Mannarino (19 ATP).

Fost câștigător la Australian Open, în 2014, Wawrinka (38 de ani) a fost eliminat după aproape patru ore de joc, Mannarino impunându-se cu 6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0.

Mannarino va evolua în turul al doilea cu spaniolul Jaume Munar.

Stan Wawrinka still signed some autographs after his loss to Mannarino.

10 years after he won the Australian Open in 2014.

