Câştigător a trei turnee de Mare Şlem, în lacrimi după o finală pierdută: ”Știu că e stupid” VIDEO

Tenismanul australian Alexei Popyrin (numărul 90 mondial) a câştigat, duminică, turneul ATP 250 de zgură de la Umag (Croaţia), dotat cu premii totale 562.815 euro, după ce l-a învins pe veteranul elveţian Stan Wawrinka (numărul 72 mondial, cu 6-7 (5/7), 6-3, 6-4.

Popyrin, în vârstă de 23 de ani, şi-a trecut în palmares al doilea titlu ATP din carieră, după cel cucerit în 2021, la Singapore.

El a obţinut victoria după două ore şi 36 de minute.

Câştigător a trei turnee de Mare Şlem, Wawrinka (38 ani) nu a mai câştigat un trofeu din 2017, de la Geneva. Precedenta finală o jucase în 2019, la Anvers.

La finalul meciului, Wawrinka nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Știu că este atât de stupid să plângi, dar îmi place atât de mult acest sport. A fost o săptămână uimitoare. Sper să mă pot întoarce. Mulțumesc pentru ajutor. Vă mulțumesc că sunteți aici. Sper să ne vedem la anul”, a spus elvețianul.

Stan Wawrinka was crying in Umag:

“I know it’s so stupid to cry, but I love this sport so much. You make it really special. Amazing week. Hopefully I can come back. Thank you for the support. Thank you for being here. Hopefully I see you next year.” 🥹

