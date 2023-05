Meci de patru ore și jumătate la Roland-Garros pentru un fost câștigător la Paris

Elveţianul Stan Wawrinka, locul 89 în ierarhia tenisului masculin, în vârstă de 38 de ani, s-a calificat luni în turul 2 la Roland Garros după un meci maraton, de 4 ore şi 35 de minute, cu spaniolul Albert Ramos, locul 67 mondial, pe care l-a învins cu 7-6 (7/5), 6-4, 6-7 (2/7), 1-6, 6-4, relatează AFP.

Wawrinka, laureatul din 2015 pe zgura pariziană, unde nu mai trecuse de primul tur din 2020, va juca în runda următoare cu australianul Thanasi Kokkinakis (108 ATP).

Fost număr 3 mondial, câştigător a trei turnee de Mare Şlem, elveţianul încearcă să revină la cel mai bun nivel al său după două sezoane în care a avut mari probleme cu accidentările. După eliminarea sa în turul 2 al Openului Australiei în 2021, Wawrinka a ratat următoarele patru turnee de Mare Şlem. El s-a întors în competiţiile de Grand Slam anul trecut la Roland Garros, fiind eliminat pe rând în primul tur la Paris, Wimbledon, US Open şi în acest an la Openul Australiei.

Wawrinka is conducting the French crowd like an orchestra

The amount of support Stan gets everywhere speaks volumes about what kind of guy he is.

Every single corner of Court 14 is sending love his way

One of the best moments of the tournament. 🥰

