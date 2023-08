Performanță de excepție, la 38 de ani, după trei decenii. Ce-a realizat Wawrinka la US Open

Fost campion la US Open, Stan Wawrinka, a declarat că încă mai are capacitatea de a juca pe cea mai mare scenă, după ce elveţianul a devenit cel mai în vârstă jucător care a câştigat un meci de simplu la acest turneu, după Jimmy Connors, care a reuşit performanţa la 40 de ani, în 1992, relatează Reuters.

Wawrinka, în vârstă de 38 de ani, care şi-a adjudecat ultimul dintre cele trei titluri de Grand Slam la New York în 2016, l-a învins pe japonezul Yoshihito Nishioka cu 7-6 (5), 6-2, 6-4, mişcându-se cu uşurinţă în ciuda problemelor la picior care l-au afectat în ultimii ani.

"Cred că joc bine. Nu încerc să fac comparaţii cu trecutul, pentru că nu este niciodată o idee bună să compari ce făceam acum câţiva ani", a declarat Wawrinka reporterilor. "Dar sunt mulţumit de nivelul meu. Ştiu unde mă aflu în acest moment. Ştiu că pot învinge câţiva jucători foarte buni. Pot fi foarte competitiv. Mă mişc bine. Astăzi a fost un meci grozav. Un nivel foarte ridicat, o intensitate mare. Sunt fericit că am trecut în trei seturi. Cel mai important este să continui să merg în direcţia bună. Ultimele luni au fost aproape mai bune în fiecare săptămână, cu mai multe victorii, cu mai multă încredere în ceea ce fac. Sper să pot continua să mă forţez şi să obţin câteva rezultate importante înainte de sfârşitul anului."

Wawrinka a revenit în circuitul de tenis în martie 2022, după mai bine de un an de absenţă în urma a două operaţii la piciorul stâng. El ocupă în prezent locul 49 în clasamentul ATP.

"Nu am uitat niciodată de ce am început să joc tenis şi la ce visam când eram tânăr... să joc la US Open, să joc Grand Slam-uri, turnee mari, turnee ATP, să fiu acolo. Sunt fericit că încă pot juca la acel nivel", spune Wawrinka.

