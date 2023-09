Reacția căpitanului echipei naționalei după remiza cu Israel: “Meciul cu Kosovo a devenit vital“

Reprezentativa României a remizat, sâmbătă seară, pe Arena Naţională, scor 1-1, cu selecţionata Israelului, într-un meci din grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii au 9 puncte, înregistrând până acum două victorii şi trei remize.

Căpitanul Nicolae Stanciu a declarat că tricolorii nu ar fi meritat o victorie dacă se ţine cont de felul în care au jucat în repriza a doua. El consideră că următoarea partidă, cu Kosovo, a devenit vitală.

“Am făcut o primă repriză destul de bună, dar după aspectul reprizei a doua nu cred că meritam să câştigăm. Am jucat destul de fricos, am început să cedăm teren şi involuntar. Un 1-0 este fragil şi e dificil să duci o repriză doar încercând să te aperi. Până la urmă trebuie să ne mulţumim cu un punct. Meciul cu Kosovo a devent vital. Este obligatoriu pentru noi să luăm cele trei puncte cu Kosovo. Avem momente în care trebuie să jucăm fotbal cu plăcere, cu bucurie, astăzi nu am făcut acest lucru, cel puţin în repriza a doua. Trebuie să ne bucurăm mai mult de fotbal, să fim mai buni în jocul cu mingea”, a spus Stanciu la Digi Sport.

Ads