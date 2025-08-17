Mircea Rednic, clipe grele în Belgia. Antrenorul român a fost umilit

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 16 August 2025, ora 23:50
240 citiri
Mircea Rednic, clipe grele în Belgia. Antrenorul român a fost umilit
Mircea Rednic FOTO Standard

Echipa belgiană Standard Liège a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 0-3, în faţa formaţiei Union St Gilloise, în etapa a patra din campionatul belgian, Pro League.

Gazdele de la Union St Gilloise au deschis scorul în minutul 23, când jucătorul austriac de origine română Raul Florucz a pasat decisiv pentru Kevin Rodriguez şi acesta a marcat. Elevii lui Mircea Rednic au rămas în zece din minutul 25, după eliminarea lui Thomas Henry, iar antrenorul român a mutat la pauză, însă Kevin Rodriguez a majorat avantajul gazdelor, în minutul 61. Promise David a stabilit rezultatul partidei, în minutul 84, şi Union St Gilloise - Standard Liège a fost 3-0.

La gazde, Florucz a fost înlocuit în minutul 82. În clasament, St Gilloise e lider neînvins, cu 10 puncte, iar Standard Liège e pe locul 5, cu 7 puncte.

Comentariul lui Cristian Tudor Popescu despre „legătura puternică” dintre Trump și Putin după ce s-au văzut în Alaska. „Întoarcerea în văgăună”
Comentariul lui Cristian Tudor Popescu despre „legătura puternică” dintre Trump și Putin după ce s-au văzut în Alaska. „Întoarcerea în văgăună”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat sâmbătă, 16 august, întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. CTP îi compară pe cei doi cu...
Consilierul prezidențial Radu Burnete spune dacă este posibil să apară probleme la plata pensiilor și a salariilor. „Dacă nu facem nimic și dacă nu redresăm bugetul.”
Consilierul prezidențial Radu Burnete spune dacă este posibil să apară probleme la plata pensiilor și a salariilor. „Dacă nu facem nimic și dacă nu redresăm bugetul.”
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat sâmbătă, 16 august, că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa şi este exclus să existe...
#Standard Liege, #Mircea Rednic, #union st gilloise , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Vladimir Putin s-a urcat in "Bestia" lui Donald Trump si au urmat momente total neasteptate, care s-au viralizat instant
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce lovitura: si-au dat afara din lot portarul titular si au batut palma cu Gianluigi Donnarumma!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bayern Munchen a câștigat un nou trofeu! Luis Diaz, impact instant
  2. Mircea Rednic, clipe grele în Belgia. Antrenorul român a fost umilit
  3. Petrolul - Hermannstadt, meci decis de un gol marcat pe final. Sibienii, fără victorie în Superliga
  4. Victorie fulger pentru Sorana la Cleveland: 6-1, 6-0!
  5. Eșec drastic pentru România în Ungaria, în cursa pentru Mondiale. Tricolorii sunt calificați mai departe
  6. Șumi, ce ai făcut? Gafă impardonabilă a antrenorului în trafic. Riscă să își piardă permisul
  7. S-a încheiat CS Dinamo - Steaua. Un jucător a fost dus cu ambulanța la spital
  8. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin în prima etapă din Premier League. Alte rezultate
  9. Decizie majoră luată de UEFA, pentru meciul Aberdeen - FCSB. Nu s-a mai întâmplat asta din 2014
  10. Balonul de Aur e stabilit! Ilie Dumitrescu: "Nu mai sunt dubii"