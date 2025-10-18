Incidente grave la derby-ul din Belgia: arbitrul a oprit meciul după ce a fost lovit

Meciul dintre Standard Liège şi Royal Antwerp, din etapa a 11-a din campionatul belgian, a fost întrerupt, vineri, în minutul 87. Arbitrul a trimis definitiv cele două echipe la vestiare după ce a fost lovit în spate cu un pahar de carton.

Cu câteva minute mai devreme (minutul 74), mai multe pahare fuseseră deja aruncate pe gazon după ce Rafiki Saïd primise un cartonaş galben. Arbitrul asistent a fost lovit, iar jucătorii au fost trimişi pentru prima dată la vestiare. Un prim avertisment, care nu a fost suficient.

🏁 | Er wordt een bekertje naar de scheidsrechter gegooid en die maakt dus een einde aan de wedstrijd. 😮❌ #STAANT ℹ️ De resterende minuten worden achter gesloten deuren afgewerkt. pic.twitter.com/LMtbOyvEJ1 — DAZN België (@DAZN_BENL) October 17, 2025

Directorul sportiv al echipei Standard, care conducea cu 1-0, Marc Wilmots era furios la finalul acestei decizii definitive. „Pentru că s-a aruncat un pahar, opreşti meciul... Sunt foarte dezamăgit mai ales pentru fotbalul belgian”, a declarat el. „Acum arbitrii sunt vedetele. Deciziile lor distrug fotbalul, aşa că încep să mă enervez.”

Ads

Întreruperea meciului a fost pronunţată după o fault, în urma căruia arbitrul a fost lovit cu un pahar în cap în timp ce se afla pe linia de tuşă. „Apoi se apropie de tribuna suporterilor, de ce? Pentru a primi pahare? Şi opreşti meciul? Vă rog, puţină psihologie, băieţii au muncit 89 de minute”, a continuat Marc Wilmots.

Meciul se va încheia în zilele următoare, cu porţile închise, pentru ultimele minute de joc. „Meciul Standard - Antwerp, întrerupt vineri seara în minutul 87, va fi reluat cu porţile închise luni sau marţi pentru ultimele minute de joc, inclusiv timpul suplimentar, în conformitate cu noile dispoziţii ale regulamentului federal”, a precizat un comunicat al Standard.

Standard Liège a deschis scorul încă din primul minut de joc, graţie lui Rafiki Saïd. Standard juca în inferioritate numerică din minutul 39, după intervenţia VAR, care i-a acordat un cartonaş roşu lui Adnane Abid.

Ads