Philippe Montanier, noul antrenor al echipei belgiene Standard Liege

Fost portar, in varsta de 55 de ani, Montanier a mai antrenat formatiile Boulogne, Valenciennes, Real Sociedad, Rennes, Nottingham Forest, Lens si nationala Frantei U20. Ultima data el a fost pe banca echipei Lens, de unde a fost dat afara in februarie."De-a lungul carierei sale de antrenor, tehnicianul din Normandia a acordat intotdeauna o importanta deosebita dezvoltarii tinerelor talente in cluburile in care a activat, contribuind in special la ascensiunea unor vedete actuale, precum Antoine Griezmann sau Ousmane Dembele", a precizat Standard pe site-ul oficial, fara a specifica durata contractului noului antrenor.Antrenorul Michel Preud'homme a renuntat la conducerea tehnica a echipei belgiene Standard Liege, dar va ramane vicepresedinte al clubului.Campionatul belgian a fost oprit definitiv inaintea finalizarii sezonului regulat, din cauza pandemiei de coronavirus. Standard Liege a ocupat locul 5, dupa FC Bruges, Gent, Charleroi si Antwerp, si va participa in preliminariile Ligii Europa.