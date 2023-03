Veste importantă pentru fanii seriei cinematografice Star Wars

Regizorii Daniel Scheinert şi Dan Kwan, al căror film, „Everything Everywhere All At Once”, a câştigat şapte premii Oscar săptămâna trecută, vor lucra la „Skeleton Crew”, un serial derivat din „Star Wars”.

După cum relatează The Hollywood Reporter, cei doi Daniel au lucrat la seria „Skeleton Crew”, care a fost filmată anul trecut în secret. Nu se ştie încă dacă au regizat unul sau mai multe episoade.

Serialul „Skeleton Crew” a fost anunţat în luna mai. Disney a confirmat prezenţa lui Jude Law în distribuţie. Jon Watts, aflat la comenzile trilogiei „Spider-Man” cu Tom Holland, regizează şi el câteva episoade.

„Este povestea unui grup de copii de aproximativ zece ani de pe o planetă foarte mică şi ei se pierd din greşeală în galaxia Războiul Stelelor”, a spus Jon Watts despre noua serie, care nu are încă o dată de lansare.

Disney+ pare să fi preluat echipa „Everything Everywhere All At Once”. Platforma va difuza pe 24 mai „American Born Chinese”, un serial în care apar mai multe vedete ale filmului, printre care Michelle Yeoh (Oscar pentru cea mai bună actriţă) şi Ke Huy Quan (Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar).

