Starea de sănătate a preşedintelui american Joe Biden s-a îmbunătăţit de la testul său pozitiv Covid de joi, a anunţat vineri, medicul său personal într-o scrisoare publicată de Casa Albă.

"Simptomele lui s-au ameliorat”, a scris dr. Kevin O'Connor, adăugând că preşedintele în vârstă de 79 de ani a avut o febră foarte mică, la 37,4 grade, joi seară. Joe Biden continuă să se confrunte cu oboseală, îi curge nasul şi o tuse ocazională, a spus medicul.

Joe Biden este vaccinat complet împotriva Covid-19, cu două doze de rapel, astfel că se aşteaptă ca preşedintele să „răspundă favorabil” la infecţia sa virală.

President Biden continued working from the White House this morning, including speaking by phone with his national security team. pic.twitter.com/jdQkoDtupR