Stare de urgență în Kazahstan. Mai multe clădiri guvernamentale, incendiate de protestatarii furioși după scumpirea combustibilului VIDEO

Kazahstanul a decretat miercuri, 5 ianuarie, stare de urgență pe întregu teritoriul după violențele de la protestele organizate în urma creșterii prețurilor la gaze şi combustibil. Manifestanții au luat cu asalt clădirile guvernamentale, unele dintre acestea fiind incendiate, potrivit presei.

Agenţiile de presă Interfax, TASS şi RIA Novosti au anunţat instituirea stării de urgenţă în întreaga ţara, citând un comunicat difuzat de televiziunea publică din Kazahstan.

Anterior, starea de urgenţă fusese decretată la nivel local în principalele zone afectate de manifestaţii, Almatî, capitala economică a ţării, provincia Mangystau şi capitala Nur-Sultan.

Internetul şi telefonia mobilă erau blocate miercuri în această fostă republică sovietică din Asia Centrală.

Media locale au relatat că manifestanţii s-au îndreptat după-amiază spre reşedinţa prezidenţială din capitală şi că două clădiri oficiale erau în flăcări.

Protesters are trying to enter the building of akimat (local council) to peacefully return the power to the people of Kazakhstan, but the police and national guard are using tear-gas grenades and flashbangs. @BBCWorld @euronews @guardian @nytimes @State_SCA @eu_eeas pic.twitter.com/KzGN2ROwqJ