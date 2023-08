A fost decretată starea de urgenţă şi au fost ordonate evacuări sâmbătă în zone din Extremul Orient Rus după ce s-au produs inundaţii în urma ploilor torenţiale aduse de taifunul Khanun, care s-a abătut asupra Japoniei la începutul acestei săptămâni, au precizat autorităţile locale, potrivit Reuters.

După ce s-a dezlănţuit asupra sudului Japoniei, Khanun, diminuat la intensitatea unei furtuni tropicale, a ajuns vineri în Coreea de Nord, după ce s-a abătut mai întâi asupra Coreii de Sud.

În Extremul Orient Rus, o regiune situată la extremitatea estică a Rusiei şi a continentului asiatic, 32 de localităţi au rămas izolate, iar 543 de locuinţe şi porţiuni extinse de drumuri au fost inundate până sâmbătă dimineaţă, au precizat autorităţile din regiunea Primorie.

Dam Breaks Due To Flooding In Russia’s Primorsky Krai🇷🇺

Following Typhoon Khanun's massive rains, local rivers have risen above historic highs and thousands are now trapped or evacuated. pic.twitter.com/xETzmNDGmu