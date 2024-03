Evadare în masă din cea mai mare închisoare din Haiti. "Sunt multe cadavre de deţinuţi" VIDEO

Guvernul haitian a anunțat că cel puţin zece persoane au murit în timpul evadării a mii de deţinuţi de la Penitenciarul Naţional din Port-au-Prince, în Haiti, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 3 martie, potrivit unui jurnalist AFP şi unui ONG.

Reuters notează că în ţară s-a declarat stare de urgenţă.

"Sunt multe cadavre de deţinuţi", a declarat pentru AFP Pierre Espérance, directorul executiv al Reţelei Naţionale de Apărare a Drepturilor Omului (RNDDH), care a explicat că doar o sută de deţinuţi se mai aflau duminică în penitenciar, dintr-un total de aproximativ 3.800 înainte de luarea cu asalt a închisorii de către bande armate.

Un jurnalist AFP care a mers la faţa locului duminică dimineaţa a văzut aproximativ zece cadavre în apropierea închisorii. Potrivit acestuia, unele dintre cadavre fuseseră lovite de gloanţe sau proiectile. El a reuşit să intre în închisoare, unde uşa era "deschisă" şi nu era "aproape nimeni acolo", a spus el.

#Haiti: Cabaret, Arcahaie, Ouest

Today, coordinated attacks on @pnh_officiel in West Dept. BBQ takes credit vowing not let Ariel Henry to return to Haiti. Henry is out of country reportedly trying to salvage deal w/Kenyan police. More likely he's in DC begging 4 US troops. pic.twitter.com/F2ylKk3fF9