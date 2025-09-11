Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Starea democrației s-a deteriorat în România, conform raportului oficial al organismului care urmărește evoluția sistemului politic democratic în 173 de țări

Starea democrației s-a deteriorat în România, conform raportului oficial al organismului care urmărește evoluția sistemului politic democratic în 173 de țări
Anularea alegerilor a contribuit la căderea României în top FOTO Facebook/AUR

România înregistrează scăderi semnificative în clasamentele privind statul de drept, după anularea scrutinului prezidențial, fiind depășită doar de Moldova, Slovacia și Kosovo, potrivit raportului anual al Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA).

După anularea alegerilor prezidențiale, România înregistrează printre cele mai mari scăderi din Europa în privința desfășurării proceselor electorale și al respectării statului de drept. Este depășită doar de Moldova, Slovacia sau Kosovo, arată Biziday, care citează raportul anual este întocmit de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA).

Față de ediția trecută, România a coborât 16 poziții în privința reprezentării și 14 în raportarea la respectarea statului de drept. Scăderi mai accentuate au avut doar Moldova, Slovacia sau Kosovo.

Institutul este organismul urmărește evoluția sistemului politic democratic în 173 de țări și întocmește patru clasament pentru indicatorii-cheie: reprezentarea (urmărește legislația în materie electorală, organizarea alegerilor și procesele electorale), respectarea drepturilor omului, respectarea statului de drept și implicarea (urmărește gradul de implicare al societății civile, rata de participare la vot).

Kevin Casas-Zamora, secretarul general al IDEA, a concluzionat că “starea actuală a democrației în lume este îngrijorătoare”, în condițiile în care 84 de state au înregistrat un regres la cel puțin un indicator-cheie, de exemplu organizarea de alegeri credibile, accesul la justiție sau funcționarea eficientă a parlamentului.

În privința libertății presei, o condiție esențială a democrației, 43 de țări de pe toate continentele locuite au înregistrat scoruri mai slabe decât în clasamentele precedente. O treime dintre aceste țări sunt în Europa, dar cele mai grave situații s-au înregistrat în Afganistan, Burkina Faso și Myanmar.

