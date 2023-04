Starețul Mănăstirii Muntele Rece din Cluj a fost schimbat din funcție și i s-a interzis să mai oficieze slujbe după ce a trimis un videoclip indecent unei femei.

Călugărul a recunoscut fapta, dar susține că mesajul ar fi fost trimis în condiții de prietenie. Mai mult, starețul afirmă că a fost victima unei răzbunări.

„I-am trimis femeii un clip video pentru că o iubeam și ea mă iubea pe mine. A vrut să ne căsătorim, dar eu am refuzat să renunț la chemarea mea. Filmarea a ajuns la mitropolie și am fost sancționat. Am fost dat jos din funcția de stareț și nu mai am voie să oficiez slujbe. Acum aștept să mă duc la Prea Înaltul (Mitropolitul Clujului) pentru a fi ascultat. Eu aș vrea să rămân călugăr, la Someșul Rece”, a declarat starețul pentru Știri de Cluj.

Ieromonahul Arsenie Gălăţean, stareţul Mănăstirii Muntele Rece, judeţul Cluj, a fost rocker în tinerețe, pasionat de chitară.

Potrivit relatării preotului, femeia a fost la mănăstire de câteva ori, iar cei doi au ținut legătura prin intermediul rețelelor sociale. Lăcrămioara P. are circa 30 de ani și purta frecvent discuții cu părintele, care se apropie de 55 de ani. Printre altele, femeia ar mai fi primit și o fotografie cu penisul călugărului, imagine care, de asemenea, a ajuns în plângerea depusă la mitropolie.

Publicația Știri de Cluj sugerează că este posibil ca femeie să fi păcălit mai mulți preoți naivi și că ar exista informații conform cărora Arsenie Gălăţean i-ar fi transferat bancar o sumă mare de bani, de până la 10.000 de lei.