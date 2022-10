Compania SpaceX va continua să finanţeze reţeaua de internet Starlink în Ucraina, a anunţat sâmbătă, 15 octombrie, Elon Musk, la o zi după după ce a spus că nu-şi mai permite să facă asta, relatează AFP şi Reuters.

"La naiba. Chiar dacă Starlink pierde în continuare bani şi alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua să finanţăm guvernul ucrainean pe gratis", a scris pe Twitter cel mai bogat om din lume.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free