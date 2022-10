Tarifele enorme plătite, în realitate, de ucraineni pentru internetul furnizat de Elon Musk: "E la fel ca pentru toți ceilalți din UE"

Mai mulți ucraineni familiarizați cu folosirea rețelei de internet satelitar Starlink au reacționat vineri, 14 octombrie, după cele mai recente informații apărute în spațiul public despre SpaceX, firma deținută de Elon Musk.

SpaceX a notificat Departamentul de Apărare al SUA că nu mai poate plăti pentru funcționarea sistemului de comunicații prin satelit Starlink în Ucraina, informează CNN, invocând documente care au intrat în posesia gigantului media.

Musk a postat vineri pe Twitter că „operațiunea a costat SpaceX 80 de milioane de dolari și va depăși 100 de milioane de dolari până la sfârșitul anului”, în condițiile în care ar fi fost donate Ucrainei aproximativ 20.000 de unități speciale, în măsură să recepționeze semnalul de satelit.

În acest context, mai mulți ucraineni implicați în campaniile de distribuire a unităților Starlink se întreabă care sunt cheltuielile reale ale lui Musk în Ucraina.

Aceștia spun că, în realitate, oamenii de rând cheltuiesc sume gigantice pentru a putea avea acces la serviciile Starlink.

"Admir decizia SpaceX de a activa serviciul StarLink în Ucraina. A schimbat cu adevărat situația pentru armata ucraineană aflată în câmpurile deschise fără celular. Deplasarea pe distanțe lungi nu este potrivite pentru radio, având în vedere că situația se schimbă rapid pe câmpul de luptă.

3. I would be VERY curious to see actual transparency on the process of getting StarLinks up and running in Ukraine, all the hidden costs that Elon claims. Because - Ukrainians pay the same price as everyone else but it’s only Ukraine that is a subject to discussion for @elonmusk

În ciuda acestui fapt, nu am văzut niciun StarLink care să fi fost cumpărat de guvern sau de SpaceX. Toate Starlink-urile pe care le-am văzut/folosit au fost cumpărate fie de voluntari ca mine, fie de soldați care și-au pus la bătaie banii personali. Prețul abonamentului se plătește, de asemenea, din buzunar", își începe descrierea Dimko Zluktenko, un IT-ist ucrainean care a înființat un ONG pentru strângerea de fonduri destinate cumpărării de echipament militar pentru armata ucraineană.

Zluktenko spune că doar el personal a cumpărat din donații 50 de unități Starlink pe care le-a livrat pe front. "Pe unele încă le plătesc de pe cardul meu de credit, acum câte 60 de dolari/ per unitate/ abonament lunar. Aș fi foarte curios să văd transparență reală în procesul de instalare și funcționare a StarLinks în Ucraina, toate costurile ascunse pe care le pretinde Elon. Pentru că ucrainenii plătesc același preț ca toți ceilalți, dar doar Ucraina este subiect de discuție.

Am cumpărat peste 50 de StarLinks, cu prețuri oficiale, chiar de pe site-urile Starlink din țări UE - Polonia, Cehia, Germania - cam 400-500 de dolari fiecare unitate, apoi am activat portabilitatea pentru 50 de dolari suplimentari, apoi am plătit o taxă lunară de 60 de dolari (era 120 de dolari înainte).

Întrebarea mea este de ce este Ucraina atât de specială pentru Elon Musk? Nu m-am dumirit până acum", mai spune Zluktenko.

Impresia publică la nivel global a fost că Elon Musk ar furniza Starlink gratuit în Ucraina cel puțin un an de zile. Zluktenko spune că nu este cazul și că serviciul a fost plătit la prețul pieței încă din prima secundă de funcționare.

"Este la fel ca pentru toți ceilalți din UE", adaugă ucraineanul.

So @elonmusk is whining about losing a lot of money on Starlinks for Ukraine.

Meanwhile, may I present to you snippets of my bank statements.

Thousands of Ukrainians, paying his company monthly.

So the question is: did you really lose more money than you earned? pic.twitter.com/w8OX2EBiqf