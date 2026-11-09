Cum s-a transformat Start Up Nation în ”Failure Nation”. Interesul a scăzut dramatic: ”Este doar un program pe hârtie cu care autoritățile se laudă”

România vrea antreprenori, dar tinerii pare că nu se mai înghesuie ca altădată să se înscrie la proiecte de finanțare a micilor antreprenori. Vineri, 6 noiembrie, ar fi trebuit să se încheie înscrierile la cursurile gratuite de formare antreprenorială din cadrul programului Start-Up Nation. Cu două zile înainte, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că prelungește perioada de înscriere cu 3 săptămâni, până pe 27 noiembrie 2026, ora 20:00.

Absolvirea cursurilor este obligatorie pentru accesarea celei de-a doua etape a programului Start-Up Nation – obținerea unei finanțări de maximum 250.000 de lei din partea statului, echivalentul a aproximativ 50.000 de euro.

Pe 6 octombrie 2026, atunci când s-a dat drumul la înscrieri, erau disponibile 17.600 de locuri, iar pe 4 noiembrie 2026 mai erau disponibile peste 11.400. Asta înseamnă că în termenul inițial de înscrieri s-au ocupat doar aproximativ 35% dintre locurile disponibile.

Prima ediție a programului Start Up Nation a devenit operațională în iunie - octombrie 2017, iar de atunci atât solicitanții, cât și consultanții și-au arătat nemulțumirea în mai multe rânduri față de birocrația excesivă din partea autorităților și comunicarea deficitară a statului cu privire la stadiul dosarelor. Mulți antreprenori înscriși în program s-au plâns că au făcut investiții din fonduri proprii sau din credite, iar fondurile de la stat au întârziat chiar și câțiva ani din lipsă de fonduri la bugetul de stat.

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Ultimul care a recunoscut dificultățile în implementare acestui program a fost chiar actualul ministru al Economiei, Daniel Zamfir, care spune că ia în calcul simplificarea procedurilor de înscriere pe platforma Start-Up Nation, pe care le-a numit ”greoaie”. De asemenea, acesta a spus că va aloca mult mai mulți bani pe ”programele care să stimuleze producția în România”.

Promisiunile nu ne-au lipsit niciodată, dar pare că acum tinerii nu mai cred în ele.

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat pentru Ziare.com că autoritățile folosesc acest program drept argument atunci cand afirmă că susțin antreprenorii români și tinerii.

”Start Up Nation este de fapt un program ”Failure Nation”, pentru că nu aduce niciun beneficiu real în plus celor care își fac curajul de a-și deschide un business în momentul de față. Având în vedere fiscalitatea din România și faptul că, până la urma urmei, beneficiile sunt ridicole raportate la dimensiunea provocărilor din economie, Start Up Nation este doar un program pe hârtie cu care autoritățile se laudă de fiecare dată când li se reproșează că nu fac nimic pentru a ajuta tinerii antreprenori”, explică analistul.

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”Ideea de a construi o afacere de la zero, foarte rapid, cu bani împrumutați, este în peste 80% dintre situații calea directă către faliment”

Adrian Negrescu consideră că tinerii ar trebui să se bazeze cât mai puțin pe soluțiile promise de stat și să-și facă mai degrabă un plan concret despre domeniul în care vor să se dezvolte ca antreprenori, dar și să caute surse private de finanțare.

”Sănătos pentru un om care vrea să se apuce de un business este să-și facă un studiu foarte clar legat de condițiile de piață, de domeniul în care vrea să activeze, de nișa pe care vrea să o exploreze și de cunoștințele pe care le are pentru a face un business sănătos.

Pornind de la acest lucru, să își facă un plan de afaceri concret și să meargă la bancă să-și ia bani, dacă nu are bani să înceapă acest business. Sfatul meu este să facă toată investiția pas cu pas, pentru că în cazul în care dă faliment sau nu-i merge business-ul, să aibă mai puțin de pierdut. Ideea de a construi de la zero foarte rapid, cu bani împrumutați, este de regulă, cred că în peste 80% din situații, calea directă către faliment”, afirmă analistul economic.

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”Statul ar trebui să sprijine firmele nou înființate din perspectivă fiscală”

În schimb, Adrian Negrescu este de părere că, dacă statul ar dori cu adevărat să sprijine antreprenorii la început de drum, ar trebui să facă asta prin impunerea unui registru fiscal mai permisiv care să-i ajute pe tineri în primii ani de antreprenoriat.

”Cel mai sănătos lucru pe care ar trebui să-l facă statul în ceea ce privește firmele nou înființate e să le susțină din perspectivă fiscală, în primul rând. Să aibă niște condiții de business, măcar trei ani de zile cu taxe zero pe anumite segmente de business, iar pe de altă parte să faciliteze obținerea de credite cu dobândă subvenționată din sistemul bancar. Doar în acest fel vom reuși să aducem tinerii în zona asta investițională, să aibă curaj să deschidă niște business-uri”, consideră acesta.

Pe de altă parte, analistul consideră că trebuie să existe și anumite condiționalități mai serioase din partea statului în ceea ce privește folosirea banilor și angajarea unor persoane, mai ales a unor tineri.

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”Dincolo de acest program pe hârtie, statul mai face încă un lucru greșit din punctul meu de vedere. Nu urmărește performanța acestor companii. Nu condiționează livrarea banilor sau ajutoarelor în funcție de performanța pe care o înregistrează. Ideea de a da de la început toți banii sau de a nu cere nimic concret legat de desfășurarea business-ului, mie mi se pare falimentară în actuale condiții economice. Aceste condiționalități trebuie aplicate în așa fel încât aceste business-uri să aibă șanse să devină companii serioase și sănătoase”.

În acest sens, analistul spune că România ar trebui să schimbe fundamental modul în care implementează aceste programe, astfel încât să sprijine cu adevărat tinerii care vor să devină antreprenori, iar mai apoi statul să beneficieze de pe urma acestor investiții.

”Este nevoie de o resetare a modului în care statul se implică în această zonă investițională și fără o urmărire concretă a proiectelor din perspectiva realizării acestor investiții îmi este teamă că de fiecare dată statul va înregistra același rezultat: un eșec major, bani cheltuiți, mulți bani europeni aruncați pe geam și foarte mulți profitori care au de câștigat de pe urma acestor afaceri”, a concluzionat Adrian Negrescu pentru Ziare.ro.

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