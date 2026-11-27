Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) anunță că prelungește din nou perioada de înscriere la cursurile gratuite de formare antreprenorială din cadrul Start-Up Nation până pe 30 decembrie, ora 20:00.

Pe 6 octombrie 2026, atunci când s-a dat drumul la înscrieri, erau disponibile 17.600 de locuri, iar pe 4 noiembrie 2026, înainte de prima prelungire a înscrierilor, mai erau disponibile peste 11.400. Asta înseamnă că în termenul inițial de înscrieri s-au ocupat doar aproximativ 35% dintre locurile disponibile. Acum, ministerul anunță că mai sunt încă disponibile aproape 9.000 de locuri. Astfel, în aproape 2 luni de la începutul perioadei de înscrieri nu s-au ocupat nici jumătate dintre locuri.

Absolvirea cursurilor este obligatorie pentru accesarea celei de-a doua etape a programului Start-Up Nation – obținerea unei finanțări de maximum 250.000 de lei din partea statului, echivalentul a aproximativ 50.000 de euro.

Se pot înscrie pentru acest program tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți din regiunile mai puțin dezvoltate și tinerii aparținând minorității rome, inclusiv cei din București-Ilfov, în limita locurilor disponibile.

Ads