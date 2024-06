Start-Up Nation 2024, aspru criticat. Verdictul specialiștilor: „Un măr otrăvit”. Marile „hibe” ale programului de sprijin pentru noii afaceriști

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în dezbatere publică două proiecte de ghid al solicitantului pentru programul Start-Up Nation 2024, program prin intermediul căruia fiecare antreprenor eligibil va putea obține fonduri nerambursabile de maximum 50.000 de euro. Aplicanții trebuie să asigure 10% din valoarea cheltuielilor eligibile din propriul buzunar.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze minimum două persoane în cadrul noii companii. Locurile de muncă nou-create trebuie să fie cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Nu se acceptă angajarea aceleiași persoane la mai mult de o întreprindere înființată în cadrul aceluiași proiect, se arată în ghid.

Patronii vor avea la dispoziție 12 luni pentru a-și implementa planurile de afaceri. Apoi, vor trebui să mențină noile locuri de muncă, asumate în planul de afaceri, timp de minimum 24 de luni.

Start-Up Nation a creat noi controverse, legate de diverse aspecte, abordate în detaliu de Ziare.com , prin intermediul unor discuții cu specialiști în domeniu: economiști și antreprenori.

Florin Jianu, creatorul Start-Up Nation: „Programul nu-și atinge potențialul, din cauza dezinteresului autorităților”

Florin Jianu, creatorul Start-Up Nation, ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru în Guvernul PSD, actual președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) - ONG, este dezamăgit de evoluția programului.

„Programul ar fi avut un potențial mult mai mare, potențial care nu este atins în acest moment prin sincopele anilor precedenți și prin dezinteresul autorităților. De suferit au generații de tineri antreprenori și economia României.

Cea mai bună decizie în legătură cu acest program ar fi demararea acestuia, iar cea mai slabă decizie, lipsa unei asumări și a unor termene clare”, a declarat Jianu, pentru Ziare.com .

În opinia fostului ministru, sprijinul de 50.000 de euro pentru tinerii antreprenori este suficient pentru un start în afaceri.

„50.000 de euro reprezintă o sumă mai mult decât generoasă pentru un tânăr la început de drum și cred că acest sprijin poate reprezenta începutul și imboldul de care un tânăr are nevoie”, a precizat oficialul CNIPMMR.

Totodată, antreprenorii aflați la început de drum trebuie să fie foarte atenți la regulamentele programelor guvernamentale pentru care aplică, a mai precizat Jianu.

„Tinerii să fie atenți la faptul că regulile nu sunt opționale, ci obligatorii. Să fie extrem de riguroși și atenți în implementare, să nu trateze banii primiți ca pe un drept, ci ca pe obligații. Acestea sunt și cele mai frecvente greșeli, să tratezi superficial regulile și să ajungi să dai banii înapoi”, a avertizat fostul membru al guvernelor Ponta și Grindeanu.

Cristina Bâtlan, antreprenoare: „Proiectele gândite astfel nu sunt realiste”

Cristina Bâtlan, fondatoarea Musette, fost jurat la Imperiul Leilor, nu crede că programe precum Start-Up Nation oferă mari șanse de reușită noilor antreprenori.

„Este foarte dificil, o bună parte din sumă se duce cu salariile. Prioritatea acestor programe ar trebui să fie dezvoltarea unor proiecte, nu doar integrarea unor oameni în câmpul muncii, pentru o anumită perioadă.

Proiectele gândite astfel nu sunt realiste. Sunt de părere că oamenii care accesează astfel de programe nu reușesc ceea ce-și propun nu neapărat din cauza lor, ci a faptului că aceste programe sunt gândite în mod greșit”, a comentat pentru Ziare.com cunoscuta antreprenoare.

Dragoș Anastasiu, antreprenor: „Aceste programe nu sunt făcute ținând cont de aptitudinile și competențele viitorilor antreprenori”

Antreprenorul Dragoș Anastasiu, președinte al Eurolines, crede că problemele programului „Start-Up Nation” sunt multiple. În primul rând, cofinanțarea solicitată investitorilor. Apoi, condiția referitoare la numărul minim de angajați.

„De principiu, ajutoarele de la stat pentru Start-Up-uri nu sunt un lucru rău. Dar cred că 10% este o coparticipare prea mică. Dar bine că este, înainte nu era deloc. Condiția de două locuri de muncă se transformă de obicei în propria persoană și mama, tata sau alt apropiat. Nu cred că asta ar trebui să fie o condiție, să angajezi pe cineva. Ar trebui pus mai mult accentul pe eficiență, pe sustenabilitate. Realitatea este că multe dintre noile afaceri rezistă mai mult de trei ani de zile. Altele, nici măcar de primul an nu trec”, a declarat Anastasiu, pentru Ziare.com .

De asemenea, cea de-a treia problemă se referă la faptul că evaluatorii nu țin cont de aptitudinile și de competențele aplicanților. Unii dintre aspiranți ar putea avea potențial antreprenorial, alții nu.

„O altă problemă a programului este că nu se uită la antreprenori, la capabilitățile acestora. Noi, și la ‘Imperiul Leilor’, investeam în oameni, nu în hârtii, în niște proiecte care primesc niște punctaje și care, de regulă, sunt făcute de altcineva. Finanțările ar trebui acordate cam ca la ‘Imperiul Leilor’. E nevoie de un juriu (n.r. - avizat), care da, trebuie să se uite și pe proiecte - dar în multe cazuri, aceste proiecte nu sunt făcute de aplicanți, ci de niște consultanți, ne dăm seama în două minute. Sunt făcute ca să primească punctaje. Nu sunt făcute nici pentru aptitudinile, competențele celor care aplică, ci pentru niște punctaje.

Îmi aduc aminte când era doamna Grapini ministru și să lăuda că ‘tot procesul este atât de obiectiv încât nici nu vedem oamenii’. Dar asta e cea mai mare problemă. Trebuie să investim în oameni, nu în hârtii”, a mai punctat Anastasiu.

Cunoscutul afacerist a concluzionat, subliniind problema referitoare la modul „artificial” în care se creează niște locuri de muncă prin acest program, în cadrul unor afaceri cu mici șanse de reușită:

„Deci aceste ajutoare (n.r. - pentru noii antreprenori) sunt binevenite, cred că modul în care se fac punctajele ar trebui să includă această subiectivitate a unui juriu, cred că ar trebui să fie o cofinanțare mai mare, de minimum 20% și criteriul referitor la cele două locuri de muncă nu ar trebui să existe. Dacă antreprenorilor li s-ar cere să le păstreze pentru trei ani de zile, din anul patru vom vedea cum vor dispărea acele locuri de muncă. Practic, ele rezistă trei ani pe un criteriu artificial, care nu are nicio legătură cu eficiența. Înțeleg ce vor cei din guvern, crearea de locuri de muncă, dar problema în România nu reprezintă numărul de locuri de muncă, ci lipsa eficienței.

Problema cu falimentele nu este doar în România și e normal să fie așa, pentru că după două-trei eșecuri înveți. Prin acest program se cere menținerea a două locuri de muncă, deși afacerea poate că a eșuat după un an de zile”, a concluzionat Anastasiu.

Octavian Bădescu, antreprenor: „Acest program este o asistență socială, pe banii din taxele și impozitele cetățenilor”

Octavian Bădescu, economist și creator al companiei SameDay, critică aspru programul de finanțare. În opinia sa, acesta nu trebuia să existe, sub nicio formă.

„M-am pronunțat și acum șapte ani, când a apărut acest program, discutabil din punct de vedere principial. În primul rând, banii din taxe și impozite nu sunt destinați afacerilor, unui proiect antreprenorial. Banii din taxe și impozite trebuie să fie pentru servicii publice. A doua chestiune, se creează premisele unei asistențe sociale a antreprenorilor.

Antreprenorul este o persoană care identifică o nevoie insuficient satisfăcută în societate, care pune împreună, într-un demers creativ, factorii de producție ai unei idei, care-și asumă riscurile capitalului investit, în scopul maximizării rezultatelor. Nu poți separa antreprenoriatul de asumarea de risc. Dacă nu-mi asum decât 10% risc, sunt îndreptățit la 100% din profit? Se creează un hazard moral”, a declarat Octavian Bădescu, pentru Ziare.com .

Potrivit afaceristului, banii publici nu trebuie folosiți vreodată în sprijinirea unor inițiative private, ce implică un risc atât de mare.

„Se vorbește despre crearea locurilor de muncă. Nu acesta e obiectivul antreprenoriatului, cum în crede politicul. Politicul ar spune că antreprenorul trebuie să-și asume riscuri, să plătească taxe și impozite și să creeze locuri de muncă. De ce trebuie să creezi neapărat locuri de muncă? Și oricum, acel om ajunge să ocupe un loc în afacerea nou-creată, de la altă firmă. Practic, un alt antreprenor finanțează propria competiție.

Apoi, acești bani, în condițiile deficitelor bugetare, de unde vin? Statul e pe deficit de 30 de ani. Nu pot veni decât din împrumuturi și din creare de monedă fără acoperire, ceea ce înseamnă automat, inflație. E o mare doză de hazard moral. E o tâmpenie.

Guvernul urmărește crearea unei noi clase de asistați sociali. În opinia mea, este prostie combinată cu populism, pe ideea ‘să se dea!’. Banii sunt luați de la contribuabili. Banii sunt alocați către ceva, cu capital fizic, produse în alte țări - de exemplu, calculatoarele. Astfel, cu banii contribuabililor români, umflăm buzunarele marilor companii străine. Sunt multiple efecte negative care per total, le depășesc pe cele pozitive.

Vreți ca banii dvs., de contribuabil, să fie folosiți la construirea unei șosele, la astuparea unei gropi sau vreți să-i dați unuia care să cumpere niște calculatoare și să ia tot profitul?”, a mai comentat Bădescu.

Afaceristul se așteaptă ca multe dintre firme create prin Start-Up Nation să falimenteze rapid, mai ales în contextul economic dificil.

„Bineînțeles că multe afaceri vor da faliment după 1-2 ani, dar nu înainte de a crea prejudicii celorlalți. Până când dau faliment, au luat angajați de la alte firme, au luat banii din repararea de drumuri și i-au băgat în calculatoare și softuri Microsoft, mi-au creat competiție și nu m-au lăsat să am un plan de afaceri dacă eu am economisit și am pus banii mei, mi-au creat o competiție falsă. De asemenea, noile afaceri au contribuit la creșterea prețurilor pentru toți ceilalți oameni, pentru că treaba asta s-a făcut prin expansiune monetară - nu există surplus bugetar, nu se alocă dintr-un excedent, ci se creează bani din nimic și se fac împrumuturi.

Aceste fonduri se duc în niște buzunare private, la mari companii și la firme de consultanță, care sunt arondate politicului. Acesta nu e antreprenoriat. E mai apropiată de asistența socială”, a mai declarat Bădescu.

Încurajarea dezvoltării unui mediu de afaceri sănătos trebuie să implice alte măsuri din partea executivului, susține creatorul companiei de curierat.

„Guvernul trebuie să creeze condițiile unei competiții, deci taxe reduse, reglementări mai puține, ca să favorizezi apariția afacerilor noi. Dacă ai un munte de reglementări, nu facilitezi apariția afacerilor noi. Prin taxe mai mici și reglementări mai puține crești concurența și implicit, consumatorul are de câștigat: prețurile vor scădea. Astfel, resursele financiare ale oamenilor - taxe și impozite, vor lua calea nevoilor cetățenilor.

Dar dacă aceste fonduri pentru Start-Up Nation există, oamenii ar trebui să le acceseze. Altfel, vor fi ei pierzători. Nu sfătuiesc lumea să nu aplice. Dar principial vorbind, programul este eronat conceptual”, a mai precizat Bădescu.

Adrian Negrescu, analist economic: „Pentru mulți dintre români, Start-Up Nation s-ar putea să fie o capcană”

Analistul economic Adrian Negrescu, manager al Frames, crede că Guvernul ar trebui să se orienteze mai degrabă către afacerile sustenabile, în detrimentul celor expuse la un mare risc de eșec.

„Cred că ar trebui să regândim programul Start-Up Nation. În loc să ne orientăm către business-urile care creează locuri de muncă, să ne orientăm către cele care au un orizont de dezvoltare pe termen mediu și lung. Practic, să susținem afacerile predictibile și sustenabile. Noi, în ultimii ani, am susținut foarte multe companii nou-înființate, pe tot felul de domenii de activitate, unele create special pentru a obține acești bani europeni și-n rândul cărora am înregistrat foarte multe falimente.

Cred că e timpul să finanțăm planuri de afaceri mult mai bine construite, mult mai bine motivate și care într-adevăr, să aducă un plus în economie, să creeze lanțuri de business, să creeze lanțuri economice și să ‘premieze’ inovația, dezvoltarea unor produse care să aducă plusvaloare economiei românești. Să dai în stânga și-n dreapta unor companii care promit multe, dar fac foarte puțin, nu cred că este o soluție sustenabilă pentru economie”, a comentat Negrescu, pentru Ziare.com .

Analistul economic îi avertizează pe viitorii antreprenori: Start-Up Nation poate fi un ‘măr otrăvit’. Statul pune mult prea mare presiune pe micii întreprinzători, sufocați de taxe și impozite.

„Condițiile legate de finanțarea Start-Up Nation vin să contrazică politica din ce în ce mai agresivă a statului român asupra microîntreprinderilor. De la 1 ianuarie au crescut taxele de trei ori pe cifra de afaceri, să nu uităm! Pe de o parte, le garantezi (n.r. - cetățenilor, patronilor) accesul la un credit, pe de altă parte le impui din ce în ce mai multe taxe: taxe pe cifra de afaceri, taxe pe salariul minim, taxe pe venitul acestora etc.

Trebuie să ne hotărâm exact ce ne dorim: crearea de companii noi în economie sau să încercăm să găsim cât mai mulți antreprenori pe care să-i impozităm cu vârf și îndesat, din dorința de a obține cât mai muți bani din taxe și impozite la stat? E o problemă de viziune aici, o problemă în care ne raportăm la antreprenori. Îl păcălim, oferindu-i posibilitatea de a-și lua un credit de la bancă garantat de stat, dar pe de altă parte îl îngropăm în taxe și impozite.

Să ne hotărâm: mai vrem să avem regimul microîntreprinderilor în România, sub forma unor facilități fiscale sau așa cum arată toate declarațiile politicienilor, să renunțăm la orice facilitate fiscală pentru 2025? Pentru mulți dintre români, Start-Up Nation s-ar putea să fie o capcană, din perspectiva schimbărilor fiscale anunțate în 2025, când pe fondul problemelor bugetare, statul ar putea renunța la toate facilitățile oferite mai ales micilor antreprenori”, a mai declarat Negrescu.

Suma acordată prin acest program este mică, deci și riscul de eșec este foarte mare, susține consultantul.

„Cu 50.000 de euro e prea puțin să faci o afacere predictibilă, sănătoasă, în România lui 2024, în condițiile în care taxele salariale sunt foarte mari și vor fi din ce în ce mai mari, odată cu adoptarea salariului minim european. Nu mai spun de achiziții: dacă vrei să-ți deschizi o covrigărie, te costă minimum 15.000 de euro o simplă linie de producție.

E o sumă ridicolă, raportat la ceea ce-și propune proiectul, susținerea micului antreprenor, care dorește să-și pună în practică ideile. Sau doar căutăm contribuabili pe care să-i taxăm cu vârf și îndesat, din 2025?!

E o problemă de viziune economică, nu am văzut un studiu de impact, o radiografie care să justifice acest program. Nu e neapărat un ajutor, ci un ‘măr otrăvit’ mai degrabă, mai ales pentru cei care vor să intre în business, care sunt la început de drum, deci nu au experiența necesară și care se pot trezi într-un mix economic și mai ales fiscal, care i-ar putea duce în faliment foarte ușor”, a mai declarat Negrescu.

În concluzie, Guvernul PSD+PNL urmărește mai multă cantitate decât calitate, e de părere analistul economic.

„Start-Up Nation ar trebui transformat într-un program de sprijin pentru afacerile mici și medii cu cel puțin 50 de angajați, cele care au o sănătate financiară, un buget, resursele necesare pentru o dezvoltare sustenabilă pentru o perioadă mai lungă de timp. Să nu uităm că suntem țara din Europa care înregistrăm cele mai multe companii care mor în primii doi ani de zile de activitate.

Puteai să faci un studiu de impact, să vezi dacă e mai bine să dai o sumă mai mare, la mai puține firme, dar stabile sau să dai în stânga și-n dreapta?! Pare că lucrăm la această idee, de a susține antreprenorii la număr, dar mai puțină calitate”, a conchis Adrian Negrescu.

Informații relevante despre Start-Up Nation 2024

Cele două proiecte de ghid rămân în consultare publică până pe 21 iunie 2024, informează StartUpCafe.ro.

După data de 21 iunie 2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va finaliza cele două ghiduri pentru Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT).

Între timp, Guvernul trebuie să dea deja ordonanța de urgență pentru instituirea programului Startup Nation 2024, pentru că varianta finală a celor două ghiduri redactate de MIPE pentru solicitantul MEAT trebuie să respecte această ordonanță. Momentan, ordonanța este și ea doar în stadiu de proiect, relatează sursa citată.

După ce MIPE va desemna oficial MEAT ca administrator de scheme de granturi și vor fi semnate cele două contracte de finanțare mari, Ministerul Economiei, Turismului și Antreprenoriatului va trebuie să anunțe, la rândul său, o procedură de implementare a programului Startup Nation (prin ordin de ministru), care va trebui să cuprindă grila de punctaj conform căreia vor fi selectate planurile de afaceri, la finanțare.

În plus, MEAT va trebui să selecteze firmele care țin cursuri de antreprenoriat și să le ia ca parteneri în proiect. Abia apoi MIPE va putea să deschidă sesiunea de înscriere a viitorilor antreprenori la cursurile de antreprenoriat. După ce aspiranții vor urma cursurile - minimum 40 de ore cumulate de fiecare, se va deschide și etapa de înscriere a viitorilor antreprenori la granturile în valoare de maximum 50.000 de euro fiecare.

În cadrul programului Startup Nation 2024 vor fi selectate la finanțare minimum 7.006 planuri de afaceri.

MEAT va lua bani europeni de la MIPE și-i va folosi mai departe pentru a plăti formatorii independenți care vor ține cursurile de antreprenoriat, precum și ajutoarele financiare nerambursabile de 50.000 de euro, pentru cei selectați.

Important de luat în calcul, de la 1 iulie 2024, Guvernul urmează să crească salariul minim brut la 3.700 de lei brut, din care 300 de lei scutiți de taxe. Astfel, cu toate taxele incluse, salariul minim complet se va duce la 3.777 de lei pe lună.

Așadar, în 36 de luni, numai pe cele două salarii obligatorii, firmele finanțate vor cheltui mai mult de 250.000 de lei, cât este ajutorul maxim. Și aici vorbim doar despre salariul minim, care în mod „tradițional”, crește de la an la an, uneori de două ori pe an. De asemenea, pentru unele posturi va fi nevoie de salarii mai mari decât minimul.

Pentru ediția din 2024 a programului există două mari categorii de beneficiari:

Pilonul 1 - Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri cu vârsta de peste 30 ani (dar până în 35 de ani), șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive. București și Ilfov sunt excluse.

Pilonul 2 - Persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani. Este eligibilă la finanțare și regiunea București-Ilfov, dar aceasta are la dispoziție un buget mai mic.

