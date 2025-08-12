De la start-up local la ecosistem integrat de mobilitate: Călătoria impresionantă, o nouă identitate și strategiile care au consacrat WE LOVE CARS printre jucătorii de businessuri "în mișcare"

Stăm de vorbă cu Vlad Săvescu, Business Owner al grupului WE LOVE CARS și vom explora împreună povestea de succes a unui business 100% românesc, cu o dezvoltare remarcabilă, prin evoluție strategică și creștere sustenabilă. Vlad ne va împărtăși din secretele rețetei care au transformat un start-up local din domeniul închirierilor auto într-un ecosistem integrat de mobilitate, impunându-se cu rapiditate pe piața din România.

La împlinirea a 12 ani de activitate, WLC îmbracă haine noi, lansând noua identitate de brand, menită să reflecte și mai puternic sentimentul care stă la baza întregului concept: WE LOVE CARS.

Cum a început povestea WE LOVE CARS și de ce ai simțit nevoia unui rebranding?

Vlad Săvescu:Totul a început în urmă cu peste un deceniu din pasiune pentru mașini. Am pornit de la o idee aparent simplă: oferirea unor servicii de rent a car orientate către client, rapide și de încredere. Dar nu ne-am oprit aici! Pasiunea care a alimentat această idee încă din prima clipă ne-a făcut să ne extindem activitatea în domenii conexe industriei auto, din nevoia de a crea ecosistemul perfect prin care să putem oferi servicii complete, la cel mai înalt nivel. Compania a crescut și s-a extins constant, consolidând un portofoliu de șase branduri interconectate:

WLC Rent a car – servicii de închiriere auto rapide, digitale și flexibile;

WLC Minilease – servicii de închiriere pe bază de abonament

– servicii de închiriere pe bază de abonament WLC Automotion – vânzări auto, buyback și consultanță pentru achiziții personalizate;

– vânzări auto, buyback și consultanță pentru achiziții personalizate; Park4Fly – parcare privată lângă aeroport, cu transfer gratuit;

AloTractări – servicii de tractări auto 24/7;

– servicii de tractări auto 24/7; NordAuto – service auto complet, cu soluții pentru toate mărcile.

Această dezvoltare coerentă a condus natural către nevoia de unificare și consolidare a imaginii de brand, sub o identitate care să reflecte esența grupului: pasiunea pentru mașini și grija pentru client.

Noua identitate – WE LOVE CARS – este rezultatul unei strategii mature de rebranding, care reunește toate companiile din grup sub un mesaj comun și clar: dragostea autentică pentru mașini. Fie că vorbim despre servicii de mobilitate urbană, mentenanță, achiziții sau asistență rutieră, grupul oferă o experiență integrată, fluidă și axată pe nevoile reale ale clienților moderni.

WE LOVE CARS este, în esență, un ecosistem complet pentru mobilitate. Este felul nostru de a spune că în centrul tuturor serviciilor noastre se află mașina – dar, mai ales, omul care o conduce. Ne propunem să oferim mai mult decât soluții; vrem să construim încredere și să fim alături de clienți în fiecare etapă a drumului lor.

Care crezi că au fost ingredientele secrete care au stat la baza acestei dezvoltări remarcabile? Ați apelat la investitori? Ați achiziționat vreo franciză?

Vlad Săvescu: Nu avem nicio franciză internațională în momentul de față. Strategia noastră este să dezvoltăm propriul brand, care să se impună pe piață prin ADN-ul propriu. Nu am apelat nici la investitori, creșterea noastră fiind organică. În toți acești ani am perfecționat partea operațională și am reinvestit constant profitul în echipă, marketing, extinderea flotei, calitatea serviciilor și noi verticale de business din domeniul auto.

Într-o piață în continuă transformare, adaptabilitatea și viziunea pe termen lung sunt atuuri esențiale.

Ce înseamnă pentru tine noua identitate și cum va impacta experiența clienților și dezvoltarea companiei în următorii ani?

Vlad Săvescu: Noua identitate – WE LOVE CARS – este rezultatul unei strategii mature de rebranding, care reunește toate companiile din grup sub un mesaj comun și clar: dragostea autentică pentru mașini. Fie că vorbim despre servicii de mobilitate urbană (furnizate prin WLC Rent a car și WLC Minilease), parcare pe termen lung (Park4fly), mentenanță (NordAuto), achiziții (Automotion) sau asistență rutieră (ALO Tractări), grupul oferă o experiență pentru mobilitate. Este felul nostru de a spune că în centrul tuturor serviciilor noastre se află mașina – dar, mai ales, omul care o conduce. Ne propunem să oferim mai mult decât soluții; vrem să construim încredere și să fim alături de clienți în fiecare etapă a drumului lor.

Creșterea rapidă a venit la pachet cu provocări. Ce lecții ați învățat din ritmul de creștere alert din acești ani?

Vlad Săvescu: Într-adevăr, creșterea rapidă ți se poate părea ideală, dar vine și cu multe provocări operaționale și financiare. Una dintre lecțiile cheie pentru noi a fost importanța menținerii calității serviciilor, indiferent de ritmul de creștere. Ne-am dat seama că nu putem sacrifica satisfacția clientului pe altarul expansiunii – dacă am fi făcut asta, am fi pierdut pe termen lung. Prin urmare, chiar și când cererea a explodat în 2022, ne-am asigurat că extindem și capacitatea de a livra servicii impecabile (fie prin angajări noi, fie prin proceduri mai eficiente), astfel încât clienții să primească aceeași atenție ca înainte.

De asemenea, am învățat cât de importantă este planificarea financiară prudentă într-o perioadă de boom. În 2022 am avut un profit substanțial, însă în 2023 profitul net a scăzut considerabil, deoarece am reinvestit agresiv în extindere – am cumpărat mașini, am deschis puncte noi, am mărit echipa. Lecția aici a fost că uneori marja de profit poate scădea temporar când pui bazele creșterii viitoare, și e în regulă, atâta timp cât ți-ai calculat bine pașii. Am realizat că e nevoie de un echilibru între a reinvesti pentru viitor și a menține afacerea profitabilă în prezent. De exemplu, reducerea marjei în 2023 ne-a pregătit pentru rezultatele excepționale din 2024, când investițiile au început să dea roade și profitul net a atins un record.

O altă lecție importantă a fost legată de procesele interne și infrastructură. Creșterea rapidă ne-a arătat unde aveam nevoie să ne modernizăm sistemele. Am învățat că trebuie să investim devreme în digitalizare și automatizare. În plus, ritmul alert ne-a învățat și ceva despre limite: să nu ne fie teamă să încetinim puțin atunci când este nevoie să consolidăm ceea ce am construit. De exemplu, după extinderea rapidă din 2022, în 2023 ne-am concentrat mai mult pe optimizare și integrarea noilor operațiuni, tocmai ca să ne asigurăm că totul funcționează la standardele dorite. În esență, lecțiile acestor ani s-au tradus în maturizarea noastră ca organizație – am devenit mai precauți, mai organizați și mai orientați spre calitate, nu doar spre cantitate.

Ce rol a jucat digitalizarea în evoluția grupului WE LOVE CARS în această perioadă?

Vlad Săvescu: Digitalizarea a fost unul dintre pilonii centrali ai evoluției noastre din ultimii ani. Practic, fără tehnologie ar fi fost foarte dificil să operăm eficient pe măsură ce ne-am extins. Am investit devreme într-o platformă online solidă pentru rezervări, care ne-a permis să gestionăm ușor solicitările din cele multiple orașe în care activăm. Clienții pot astăzi să își rezerve mașina online în câteva minute, alegând locația de preluare și returnare dorită, iar sistemul nostru centralizat alocă automat vehiculul optim și notifică echipele locale. Un exemplu de succes al abordării noastre digitale este chiar serviciul Park4Fly, care, încă de la lansare, a venit cu opțiunea de rezervare și plată online, plus un simulator de prețuri foarte intuitiv. Șoferii își pot calcula singuri costul parcării în funcție de durata dorită, în doar câteva secunde, direct pe site-ul nostru. Acest simulator online de prețuri și proces de rezervare simplificat a redus enorm efortul clientului și a eliminat eventualele nelămuriri legate de tarife sau disponibilitate.

Am integrat un sistem de rezervări care oferă în timp real disponibilitatea flotei pe orașe, optimizând utilizarea mașinilor. Contractele sunt trimise pe email, semnate electronic – mai puțină birocrație, proces mai rapid. Clienții ne pot contacta ușor prin chat online sau WhatsApp, iar pe partea operațională, monitorizăm digital întreținerea, cu alerte automate pentru revizii și asigurări.

Analizăm date despre ocupare, sezonalitate și feedback pentru decizii informate: ce mașini achiziționăm, unde le poziționăm, cum ne calibrăm stocurile. Marketingul digital, campaniile țintite și recenziile online ne-au adus vizibilitate și clienți noi.

Tehnologia ne-a permis să scalăm eficient și să oferim o experiență fluidă, aliniată cu așteptările consumatorilor din 2024.

În contextul actual, sustenabilitatea este un subiect tot mai important. Cum a abordat WE LOVE CARS aspectele de mediu și sustenabilitate în perioada 2021–2024?

Vlad Săvescu: Sustenabilitatea a devenit într-adevăr o preocupare majoră și pentru noi și este integrată în strategia noastră de creștere. Pe măsură ce industria auto devine tot mai “verde”, am integrat sustenabilitatea în modelul nostru de business. Ne concentrăm pe o flotă modernă și eficientă: peste 95% dintre mașinile noastre au sub 2 ani și norme de poluare Euro 6, asigurând emisii reduse și consum optim. Cel mai important pas a fost extinderea flotei cu modele electrice și hibrid. Astăzi, clienții pot închiria vehicule 100% electrice – inclusiv Tesla sau Renault Zoe – pentru o experiență nepoluantă și high-tech.

Sustenabilitatea se reflectă și în operațiuni: optimizăm livrările pentru a reduce consumul, folosim soluții de curățare eco-friendly și digitalizăm procesele pentru a elimina hârtia și deplasările inutile. Promovăm această cultură verde și în rândul echipei și partenerilor noștri.

Pentru noi, dezvoltarea responsabilă înseamnă nu doar creștere, ci și grijă pentru viitor.

Pe măsură ce v-ați extins și ați introdus atâtea schimbări, cum ați reușit să mențineți satisfacția clienților și calitatea serviciilor la un nivel înalt?

Vlad Săvescu: Experiența clientului a fost pentru noi cheia unei creșteri sustenabile. Fără clienți mulțumiți, nicio creștere nu este durabilă. Tocmai de aceea, indiferent de cât de mult ne-am extins, am păstrat clientul în centrul tuturor deciziilor. Am menținut beneficiile de la început – transparență totală, fără costuri ascunse, kilometri nelimitați, asistență 24/7 și mașină de înlocuire gratuită în caz de probleme. Toate acestea au fost standardizate la nivel național, pentru o experiență consecventă în orice oraș. Am investit în formarea unei echipe orientate spre soluții, nu scuze – fiecare angajat este instruit să comunice clar, să asculte activ și să acționeze cu empatie. Printr-un sistem de feedback post-serviciu, ajustăm constant procesele: de exemplu, livrările non-stop au devenit normă în urma sugestiilor primite de la clienți. Loialitatea este răsplătită: clienții fideli primesc o reducere pe viață și mici atenții la finalul închirierii. Rezultatul? O rată în creștere de clienți care revin și recenzii excelente online – dovada că, deși am crescut, am rămas la fel de atenți la detalii și la oameni.

Privind în ansamblu această perioadă 2021–2024, ce perspective are WE LOVE CARS pentru viitor și cum vă vor ghida realizările și lecțiile din ultimii ani?

Vlad Săvescu: Pentru WE LOVE CARS, anul 2025 este despre rebranding, consolidare, inovație și pași calculați spre viitor.

După patru ani de creștere accelerată, în 2025 abordăm viitorul cu încredere și realism. Suntem într-o poziție solidă pe piață și ne concentrăm, în primul rând, pe consolidare: vrem ca WE LOVE CARS să asigure servicii impecabile, echipe bine pregătite și o experiență constant excelentă pentru clienți, în fiecare dintre cele 10 locații WLC Rent a car (în București, la Aeroportul Otopeni și Băneasa, în cele mai importante orașe – de la Cluj, Timișoara, Iași, Târgu-Jiu până la Brașov, Sibiu, Craiova, Bacău sau Suceava cât și in sudul țării în Constanța), dar și la WLC Minilease, Park4fly, Automotion, NordAuto și ALO Tractări. Ne propunem să devenim reperul principal pentru mobilitate în toate regiunile unde operăm.

Privind înainte, vom crește ponderea vehiculelor electrice din flotă și explorăm opțiunea de a lansa un serviciu premium de închiriere cu șofer pentru segmentul business – exclusiv cu mașini electrice, în linie cu angajamentul nostru față de sustenabilitate și inovație.

Avem în plan și o extindere geografică, inclusiv în afara țării, dar o vom face atent și sustenabil, doar când putem garanta aceleași standarde de calitate. Investim deja într-o aplicație mobilă care va integra toate serviciile WE LOVE CARS – de la rezervări și parcări, la asistență rutieră on-demand.

Experiența ultimilor ani ne-a învățat că ritmul e mai puțin important decât direcția. Vom continua să creștem sănătos, fără compromisuri în relația cu clientul, cu decizii strategice bine fundamentate. Ne-am demonstrat capacitatea de a livra performanță și reziliență – acum ne pregătim pentru următorul pas: poziționarea ca lider independent în rent-a-car în România și viitor furnizor regional de soluții integrate de mobilitate.

Credem cu tărie că valorile aduc transformarea, iar WE LOVE CARS. este construit pe valori clare: pasiune, inovație, transparență și responsabilitate. Acestea nu sunt doar cuvinte cheie, ci principii care ghidează fiecare decizie operațională, fiecare investiție și fiecare interacțiune cu clientul.

Într-un climat economic dinamic, WE LOVE CARS reușește să rămână relevant prin digitalizare, adaptabilitate și o echipă unită de aceeași misiune. Cu investiții în tehnologie, automatizare și optimizarea experienței clientului, grupul devine un jucător de referință în noua eră a mobilității în România.

Vă mulțumesc pentru răspunsuri și felicitări pentru evoluția impresionantă a companiei în acești ani! Așteptăm cu nerăbdare să vedem noua identitate.

Vlad Săvescu: Vă mulțumim și noi pentru oportunitatea de a împărtăși povestea WE LOVE CARS. Ne bucurăm că am putut vorbi despre parcursul nostru și sperăm ca experiențele de creștere și adaptare să inspire și alți antreprenori. Rămânem fideli valorilor noastre – orientarea către client și inovația constantă – și privim cu încredere provocările viitorului. Suntem mândri de noua identitate și credem cu tărie că este un pilon important în dezvoltarea noastă.

