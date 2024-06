Octavian Bădescu, antreprenor implicat în mai multe afaceri de-a lungul timpului, și-a exprimat revolta la adresa Guvernului PSD+PNL, în contextul lansării noii ediții „Start-Up Nation".

Potrivit programului, mii de români vor primi 50.000 de euro pentru a-și deschide propria afacere. În opinia lui Bădescu, acest program este imoral.

„M-am pronunțat și acum șapte ani, când a apărut acest program, discutabil din punct de vedere principial. În primul rând, banii din taxe și impozite nu sunt destinați afacerilor, unui proiect antreprenorial. Banii din taxe și impozite trebuie să fie pentru servicii publice. A doua chestiune, se creează premisele unei asistențe sociale a antreprenorilor.

Antreprenorul este o persoană care identifică o nevoie insuficient satisfăcută în societate, care pune împreună, într-un demers creativ, factorii de producție ai unei idei, care-și asumă riscurile capitalului investit, în scopul maximizării rezultatelor. Nu poți separa antreprenoriatul de asumarea de risc. Dacă nu-mi asum decât 10% risc, sunt îndreptățit la 100% din profit? Se creează un hazard moral”, a declarat Octavian Bădescu, pentru Ziare.com .

Octavian Bădescu, revoltat: „Vreți ca banii dvs., de contribuabil, să fie folosiți la construirea unei șosele, la astuparea unei gropi sau vreți să-i dați unuia care să cumpere niște calculatoare și să ia tot profitul?"

Ads

Potrivit afaceristului, banii publici nu trebuie folosiți vreodată în sprijinirea unor inițiative private, ce implică un risc atât de mare.

„Se vorbește despre crearea locurilor de muncă. Nu acesta e obiectivul antreprenoriatului, cum în crede politicul. Politicul ar spune că antreprenorul trebuie să-și asume riscuri, să plătească taxe și impozite și să creeze locuri de muncă. De ce trebuie să creezi neapărat locuri de muncă? Și oricum, acel om ajunge să ocupe un loc în afacerea nou-creată, de la altă firmă. Practic, un alt antreprenor finanțează propria competiție.

Apoi, acești bani, în condițiile deficitelor bugetare, de unde vin? Statul e pe deficit de 30 de ani. Nu pot veni decât din împrumuturi și din creare de monedă fără acoperire, ceea ce înseamnă automat, inflație. E o mare doză de hazard moral. E o tâmpenie.

Guvernul urmărește crearea unei noi clase de asistați sociali. În opinia mea, este prostie combinată cu populism, pe ideea ‘să se dea!’. Banii sunt luați de la contribuabili. Banii sunt alocați către ceva, cu capital fizic, produse în alte țări - de exemplu, calculatoarele. Astfel, cu banii contribuabililor români, umflăm buzunarele marilor companii străine. Sunt multiple efecte negative care per total, le depășesc pe cele pozitive.

Ads

Vreți ca banii dvs., de contribuabil, să fie folosiți la construirea unei șosele, la astuparea unei gropi sau vreți să-i dați unuia care să cumpere niște calculatoare și să ia tot profitul?”, a mai comentat Bădescu.

Octavian Bădescu, pesimist: „Bineînțeles că multe afaceri vor da faliment după 1-2 ani"

Investitorul se așteaptă ca multe dintre firme create prin Start-Up Nation să falimenteze rapid, în acest context economic foarte dificil.

„Bineînțeles că multe afaceri vor da faliment după 1-2 ani, dar nu înainte de a crea prejudicii celorlalți. Până când dau faliment, au luat angajați de la alte firme, au luat banii din repararea de drumuri și i-au băgat în calculatoare și softuri Microsoft, mi-au creat competiție și nu m-au lăsat să am un plan de afaceri dacă eu am economisit și am pus banii mei, mi-au creat o competiție falsă. De asemenea, noile afaceri au contribuit la creșterea prețurilor pentru toți ceilalți oameni, pentru că treaba asta s-a făcut prin expansiune monetară - nu există surplus bugetar, nu se alocă dintr-un excedent, ci se creează bani din nimic și se fac împrumuturi.

Aceste fonduri se duc în niște buzunare private, la mari companii și la firme de consultanță, care sunt arondate politicului. Acesta nu e antreprenoriat. E mai apropiată de asistența socială”, a mai declarat Bădescu.

Citește și: Start-Up Nation 2024, aspru criticat. Verdictul specialiștilor: „Un măr otrăvit”. Marile „hibe” ale programului de sprijin pentru noii afaceriști

Ads