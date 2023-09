Nu sunt sluga statului!

Daca s-ar face un contract cadru intre statul roman si mediul privat cu siguranta am fi intr-un proces fara sfarsit. Astfel, statul poate obliga antreprenorii la diverse biruri, ii poate pedepsi/ amenda pentru neplata taxelor si impozitelor, poate mari oricand vrea darile. Antreprenorii, daca gresesc, garanteaza cu ceea ce au: proprietati, active, incasari, etc. Statul ce garanteaza? Legi mai bune, neinterpretabile? Eficienta in institutiile statului? Corectitudine fata de contribuabili? O justitie care se misca mai repede? O responsabilizare individuala a bugetarilor daca gresesc?

Se doreste o colectare mai mare/ buna. Cine i-a oprit pe tovarasii Ciuca/ Ciolacu sa o faca pana acum? Am inteles si sunt de acord ca unele impozite si taxe trebuie marite. Nu am o problema sa ni se ia mai mult. Problema mea e alta! Ce faci cu bani incasati, statule, "grasanule"? Vrei corectitudine din partea contribuabililor. De acord, dar in oglinda! Ca la orice contract serios si normal. Vrei garantii, ofera-mi certitudini, nu promisiuni. Respectul e o chestiune reciproca, altfel vorbim de sens unic si abuz de putere.

M-am bucurat ca a venit din nou PSD la putere. Pai cu USR-istii nu poti sa evoluezi in niciun fel. Macar in PSD sunt si oameni care au facut cate ceva in viata lor. Unii au strans averi, poate discutabile, si le pasa sa nu fie "storsi" de propriul partid. Ceea ce e foarte trist este ca partidul care ar trebui sa reprezinte mediul privat, cel national si liberal, a devenit un breloc al partidului stat, social-democrat. Nici nu aveam cum sa ne bazam pe PNL, atata timp cat acolo nu exista niciun antreprenor "pur-sange". 90% bugetari pe viata si 10 % privati ancorati in afaceri aproape exclusiv cu statul. "Prietenii stiu de ce", apropo de o reclama la alcool...

Nu ma plang de taxe noi si impozite marite, de controale fiscale, de impredictibilitate, dar m-am saturat sa fiu luat de prost. Ceva de genul: "munceste tu -privatule- mai mult, ca sa traiasca bugetarii mei mai bine" Serios? Nu e corect ca antreprenorii sa fie pe radarul pedepselor guvernului si indolentii/ incompetentii statului sa fie protejati, indiferent daca-si fac sau nu treaba. Ma iertati, dar statul a devenit ca o huiduma, care nu mai poate fi hranita si tolerata la infinit de mediul privat. Statul e un fel de bolnav costisitor, care nu vrea sa ia niciun tratament si asteapta aplauze pentru apetitul crescut al cheltuielilor publice.

Si ar mai fi ceva important... Simt cum conducatorii statului se duc numai in genunchi la Bruxelles. Nu au pic de mandrie nationala in ei. A facut Austria din Romania pres si noi nicio replica. Zero barat! Nimic concret. Numai vorbe goale. Daca guvernul nostru ar umili/ bloca cumva pe austrieci, cum ne umilesc ei, ar capata respectul nostru, al romanilor care-si platesc taxele si impozitele la timp. La Cotroceni e liniste. Asa a fost in ultimii 8 ani...

Nu mai vad niciun motiv real ca mediul privat sa ramana sluga statului! Pana cand sa creezi noi locuri de munca sau sa te lupti zi de zi cu birocratia, ca sa mentii angajatii in firma. Ca sa ce? Sa castige statul mai mult? Sa-ti ceara biruri mai mari? Ca sa mearga asistatii sociali la carciuma? Stiu, votul lor e egal cu votul meu, iar pesedistii se bazeaza pe acolitii lor, dependenti de ajutoare electorale. Eu m-am saturat sa sustin statul roman. De ce credeti ca au plecat 3 milioane de romani din tara si exodul continua? Pentru ca foarte multi conationali s-au saturat de mult sa fie tratati ca slugi de catre statul roman. O sa ma satur si eu si altii ca mine, iar numarul celor care lucreaza in mediul privat se va dilua considerabil.

Diferenta dintre cei plecati si cei care au ramas/ cei care nu vrem sa plecam este ca de la noi mai luati cate ceva, de bine de rau. Din pacate pentru Romania, din ce in ce mai multi antreprenori, freelanceri si oameni cu profesii liberale au obosit sa fie slugariti de guvernele care s-au perindat pe la Palatul Victoria. N-ati avut voi idei de taxare fiscala cate idei a pus mediul privat in practica. Si intr-o buna zi, poate n-o sa mai vrem sa facem deloc afaceri in Romania. De stres, de ciuda, de scarba. Nu conteaza de ce, dar sigur din cauza voastra. Si atunci sa vedem ce si de la cine mai colectati. Bugetul vostru nu este obiectivul nostru.

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

