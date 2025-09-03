Statele americane care introduc un curs de arme de foc pentru elevi de la vârsta de 5 ani. Ce vor învăța

Încă din prima lor zi de şcoală, de la vârsta de 5 ani, elevii americani beneficiază de un nou modul de învăţământ care atrage atenţia: un curs de siguranţă în ceea ce priveşte armele de foc, pe care statul Tennessee (din sud-est) este primul care îl introduce.

Începutul anului şcolar marchează intrarea în vigoare în şcolile din acest stat cu majoritate republicană a unei legi adoptate în 2024 de congresmenii locali, relatează AFP.

Conform unui ghid pedagogic al Departamentului Educaţiei din Tennessee, copiii cei mai mici, cu vârste cuprinse între 5 şi 8 ani, vor trebui, de exemplu, să înveţe să „facă diferenţa dintre armele de foc reale şi jucării” sau să „demonstreze un comportament responsabil faţă de armele de foc”.

Pe lângă regulile de siguranţă care trebuie respectate, copiii trebuie să înveţe şi ce sunt trăgaciul, ţeava şi gura de foc ale acestui tip de armă.

Obligatoriu şi anual până la sfârşitul liceului, acest nou curs se doreşte a fi un răspuns la violenţa legată de arme de foc, într-o ţară împărţită între flagelul recurent al crimelor şi ataşamentul profund faţă de aceste arme.

Tennessee a fost primul stat american care a adoptat o astfel de legislaţie. Alte două state, Utah şi Arkansas, au votat între timp texte similare.

Documentul Departamentului său de Educaţie nu include un conţinut pedagogic detaliat şi nu oferă orientări către resurse specifice, nici nu stabileşte durata necesară pentru acest curs. Cu toate acestea, stabileşte că respectivul curs „nu trebuie să includă utilizarea armelor de foc, a muniţiei sau a tirurilor reale, nici prezenţa acestora” şi trebuie să „fie neutru din punct de vedere politic”.

Autorităţile şcolare sunt libere să apeleze la agenţi ai forţelor de securitate sau la specialişti în sănătate publică. Potrivit autorităţilor sanitare americane, armele de foc sunt de mai mulţi ani prima cauză de mortalitate în rândul copiilor şi adolescenţilor din Statele Unite.

Chiar săptămâna trecută, doi copii au fost ucişi şi alţi paisprezece răniţi, când un trăgător înarmat până în dinţi a deschis focul într-o biserică din Minneapolis (nord) adiacentă unei şcoli catolice, la două zile după începerea anului şcolar. Cu mai multe arme de foc în circulaţie decât locuitori, Statele Unite au cea mai mare rată de mortalitate din cauza armelor dintre toate ţările dezvoltate.

