Statele din G7 sunt decise să ”crească sancțiunile financiare și economice” impuse Rusiei

Miniştrii Finanţelor din G7, reuniţi în Italia, se declară sâmbătă, 25 mai, ”hotărâţi să crească sancţiunile financiare şi economice” impuse Rusiei în vederea unei ”reduceri” a veniturilor ruse şi propune o ”continuare a ţintirii veniturilor energetice ale Rusiei şi viitoarelor capacităţi de extracţie ale acesteia”, potrivit unui proiect al unui comunicat final obţinut de AFP.

De la începutul invaziei ruse a Ucrainei, în februarie 2022, Statele Unite şi Uniunea Europeană (UE) au impus o serie de sancţiuni cu scopul de a asfixia economia rusă, însă cu puţin succes până în prezent.

UE a impus 13 pachete de sancţiuni Rusiei şi vizează gazele naturale lichefiate (GNL) ruseşti într-un nou pachet de sancţiuni, prin interzicerea transferului GNL prin UE către ţări terţe.

Acest nou pachet de sancţiuni, aflat în negociere, ar puteav să lărgească lista neagră a UE la un număr de entităţi chineze acuzate de furnizarea de tehnilogii militare Rusiei, potrivit unor surse diplomatice.

Working session of the #G7 meeting on Finance with the participation of Ukrainian Finance Minister Sergii Marchenko #G7Italy pic.twitter.com/l4EN51nXzR