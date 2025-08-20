Sute de angajați din domeniul sanitar american cer secretarului pentru sănătate Robert Kennedy Jr. „să nu mai dezinformeze” cu privire la vaccinuri

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 20 August 2025, ora 21:07
558 citiri
Robert F. Kennedy Jr., secretarul american al Sănătăţii şi Serviciilor Sociale FOTO X/@VincentOshana

Sute de angajați și foști angajați ai agențiilor sanitare americane îl acuză miercuri într-o scrisoare deschisă pe secretarul pentru sănătate al administrației Trump, vaccinoscepticul Robert Kennedy Jr., că îi pune în pericol prin propagarea de informații false, informează AFP.

Acest apel survine la aproape două săptămâni după un atac armat contra sediului Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC), principala agenție sanitară a SUA.

Un bărbat vehement contra vaccinurilor împotriva COVID-19 a vizat pe 8 august mai multe clădiri ale CDC în Atlanta, în sud-estul SUA, și a ucis un polițist care a intervenit. Peste 500 de cartușe au fost găsite la fața locului.

Acest atac „nu a fost întâmplător”, estimează funcționarii în această scrisoare deschisă, acuzând „un context de neîncredere crescândă față de instituțiile publice, neîncredere alimentată de o retorică politizată care i-a transformat pe profesioniștii din domeniul sănătății publice, altădată considerați experți demni de încredere, în ținte de diabolizare”.

Un fenomen pe care ministrul Robert Kennedy Jr., care a distribuit de mai multe ori informații false cu privire la vaccinuri și a acuzat de corupție agențiile pe care le conduce, este învinuit că îl alimentează.

Robert Kennedy Jr. „este complice la distrugerea infrastructurii de sănătate publică a SUA și pune în pericol sănătatea națiunii, difuzând în mod repetat informații sanitare eronate”, acuză semnatarii scrisorii, implorându-l pe ministru să înceteze să mai acționeze astfel.

După ce a preluat funcția de secretar al sănătății, nepotul președintelui asasinat JFK și-a înmulțit anunțurile-șoc, în special cu privire la vaccinuri, împotriva consensului științific.

O schimbare de atitudine față de vaccinuri denunțată de numeroși experți. În acest context, a fost lansată o petiție adresată Congresului care cere destituirea lui și care a strâns până miercuri peste 12.600 de semnături.

Această scrisoare deschisă a funcționarilor din domeniul sănătății, dintre care o parte au dorit să-și păstreze anonimatul, survine în urma altor texte similare semnate de angajați federali pentru a denunța acțiunile administrației Trump.

Drept consecință, aproape 140 de angajați ai Agenției pentru Protecția Mediului care s-au revoltat public au fost trimiși în iulie în concediu forțat.

