America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de angajați federali pleacă marți

Președintele SUA, Donald Trump FOTO White House

Administrația Trump se pregătește să supravegheze marți cea mai mare demisie în masă din istoria SUA, peste 100.000 de angajați federali urmând să demisioneze oficial în cadrul celei mai recente valuri a programului de demisie amânată, relatează The Guardian.

Angajații care se pregătesc să părăsească guvernul în cadrul programului de demisie – unul dintre pilonii reducerilor drastice ale personalului federal inițiate de Donald Trump – au descris cum luni întregi de „teamă și intimidare” i-au făcut să simtă că nu au altă opțiune decât să plece, scrie Digi24

„Angajații federali rămân pentru misiune. Când acea misiune le este luată, când sunt transformați în țapi ispășitori, când siguranța locului de muncă este incertă și când micul lor echilibru între viața profesională și cea personală este distrus, ei pleacă”, a declarat pentru The Guardian un angajat vechi al Agenției Federale pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență (FEMA). „De aceea am plecat.”

Programul de demisie totală va costa 14,8 miliarde de dolari, 200.000 de angajați urmând să primească salariul integral și beneficiile pe durata concediului administrativ de până la opt luni, potrivit unui raport al democraților din Senat din iulie.

Oficialii administrației Trump susțin că această cheltuială merită. Biroul de Management al Personalului a afirmat că aceste costuri unice reduc cheltuielile pe termen lung ale guvernului federal. De asemenea, a criticat protecția locurilor de muncă ale funcționarilor publici federali, susținând că guvernul ar trebui să aibă „un cadru modern de angajare la voință, ca majoritatea angajatorilor”.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a susținut că „nu există costuri suplimentare pentru guvern”, deoarece angajații ar fi primit salariile indiferent de program. „De fapt, acesta este cel mai mare și mai eficient plan de reducere a forței de muncă din istorie și va economisi guvernului 28 de miliarde de dolari anual”, a adăugat acesta.

Numărul total de plecări preconizate prin programele de demisie amânată și de plecare voluntară, prin reducerea naturală a personalului și prin programele de pensionare anticipată este de aproximativ 275.000 de angajați, a spus purtătorul de cuvânt.

Câteva mii de angajați federali suplimentari au fost concediați în cadrul mandatelor de reducere a personalului ordonate de administrație. Exodul în masă este cea mai mare scădere într-un singur an a numărului de angajați civili federali de la al doilea război mondial.

Angajații federali care au acceptat oferta de demisie amânată au solicitat să vorbească în mod anonim, în speranța de a se întoarce la guvernul federal în viitor și pentru a-și proteja perspectivele de angajare viitoare.

Aceștia intră pe o piață a muncii în declin, întrucât rata șomajului în august 2025 a crescut la 4,3%, cea mai mare din 2021, și doar 22.000 de locuri de muncă au fost adăugate pe fondul perturbărilor și incertitudinii cauzate de tarifele impuse de Trump.

