Administrația Trump, din ce în ce mai „frustrată” din cauza lui Benjamin Netanyahu: „De fiecare dată când se înregistrează progrese, el bombardează pe cineva”

Administrația președintelui american Donald Trump ar fi din ce în ce mai frustrată din cauza premierului Benjamin Netanyahu, după ce Israelul a bombardat marți o întâlnire a liderilor Hamas în Qatar, în timp ce aceștia se aflau, potrivit unor surse, reuniți pentru a discuta un cadru propus de SUA pentru un acord de încetare a focului în schimbul eliberării ostaticilor, scrie Times of Israel.

Trump a declarat clar că este nemulțumit de atacul Israelului – în mare parte pentru că a vizat liderii Hamas din Qatar, un aliat apropiat al SUA – afirmând că acesta nu „a contribuit la atingerea obiectivelor Israelului sau ale Americii”. Totuși, el a subliniat public că „eliminarea Hamas” este un „obiectiv demn de urmărit”.

Cu toate acestea, un articol publicat joi de Politico sugerează că administrația Trump era mai frustrată de situație decât a lăsat să se înțeleagă public.

„De fiecare dată când se înregistrează progrese, se pare că el bombardează pe cineva”, a declarat pentru Politico o persoană apropiată echipei de securitate națională a lui Trump. „De aceea președintele și consilierii săi sunt atât de frustrați de Netanyahu.”

Ads

Întrebat cum va afecta atacul eforturile de negociere, Trump a declarat joi pentru Channel 14 din Israel, în cadrul unei conferințe de presă: „Sperăm că nu va avea niciun impact”.

„Vrem ca ostaticii să fie eliberați și vrem ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. Sperăm că nu va afecta negocierile”, a repetat președintele.

Între timp, prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman al-Thani a declarat joi Consiliului de Securitate al ONU că țara sa „își va continua fără ezitare rolul umanitar și diplomatic pentru a opri vărsarea de sânge”.

Un diplomat arab implicat în eforturile de mediere a declarat joi pentru The Times of Israel că toate eforturile de mediere, conduse anterior în principal de Qatar și Egipt, au fost întrerupte după atacul de marți.

Un oficial qatarez, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru Politico că statul din Golf „se concentrează pe securitatea și suveranitatea națională, care au fost direct amenințate de acest atac. Toate celelalte considerente politice au trecut pe plan secund”.

Ads

„Când una dintre părți alege să bombardeze mediatorul și una dintre delegațiile de negociere, ce fel de discuții pot fi considerate valabile?”, a spus oficialul.

O serie de lideri de rang înalt ai Hamas au fost vizați marți, la reuniunea de la Doha, unde se pare că discutau un cadru propus de SUA pentru un acord cu Ierusalimul privind eliberarea ostaticilor grupării teroriste și încetarea războiului din Gaza.

Rezultatele atacului Israelului – primul bombardament al țării pe teritoriul Qatarului, care găzduiește o importantă bază militară americană – nu sunt încă clare, la aproximativ trei zile după atac. Cu toate acestea, oficialii israelieni consideră că atacul nu a reușit să ucidă majoritatea țintelor sale.

În urma atacului, Trump a declarat că Israelul nu a avertizat Casa Albă în mod adecvat și că a încercat să alerteze guvernul qatarez cu privire la tentativa de asasinat, dar că apelurile telefonice ale trimisului său în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, au venit „prea târziu”.

Ads

Președintele a adăugat pe rețelele de socializare: „Bombardarea unilaterală în Qatar, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a negocia pacea, nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii”.

SUA suspectează că Netanyahu sabotează negocierile privind ostaticii

Politico a scris joi, citând un oficial american și o persoană apropiată echipei de securitate națională a lui Trump, că președintele SUA este frustrat de Netanyahu și suspectează că premierul ar putea sabota intenționat negocierile privind ostaticii.

Oficialul a declarat că „incapacitatea lui Trump de a-l controla pe Netanyahu” a frustrat în mod special Casa Albă în ceea ce privește acțiunile din țări precum Qatar, Siria sau alte țări, în care SUA este implicată și are propriile interese.

Cu toate acestea, oficialul a declarat că nu are cunoștință de niciun plan al administrației de a-l sancționa pe premierul israelian.

Ads

Cele două surse au mai declarat pentru Politico că Casa Albă a depus eforturi pentru a calma qatarezii și că va discuta vineri cu premierul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, despre atac și stadiul negocierilor privind Gaza.

Premierul qatarez se va întâlni cu secretarul de stat american Marco Rubio, a declarat Washingtonul, și se așteaptă să se întâlnească și cu Trump, vicepreședintele JD Vance și Witkoff.

Războiul din Gaza a început pe 7 octombrie 2023, când mii de teroriști conduși de Hamas au invadat sudul Israelului, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici.

Grupurile teroriste din Gaza mai dețin încă 47 dintre acești ostatici, dintre care 20-22 se crede că sunt încă în viață. Hamas deține, de asemenea, cadavrul unui soldat israelian ucis în 2014.

Hamas a declarat luna trecută, după ce a respins ofertele anterioare pentru un acord de încetare a focului în etape, că a acceptat propunerea SUA pe care Israelul o solicitaseră de câteva luni.

Cu toate acestea, evoluția a survenit după ce Ierusalimul își schimbase deja poziția, declarând că nu va mai accepta un acord în etape și că va negocia doar eliberarea tuturor ostaticilor simultan.

Gruparea teroristă a declarat că este dispusă să pună capăt războiului, dar nu a acceptat condițiile Israelului, care includ dezarmarea Hamas, demilitarizarea Gazei și un nou guvern pentru Fâșie care să nu includă nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană.

Ads