Furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar distruge relațiile dintre Rusia și SUA, avertizează Putin

O eventuală decizie a SUA de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei ar putea distruge tendinţa pozitivă în relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin pentru reporterul VGTRK Pavel Zarubin, potrivit TASS.

„Acest lucru va distruge relaţiile noastre (între Rusia şi Statele Unite – TASS) sau, cel puţin, tendinţa pozitivă care se conturează în aceste relaţii”, a declarat liderul rus. Zarubin este unul dintre jurnaliștii "de curte" ai lui Putin, fiind realizatorul emisiunii "Rusia. Kremlin. Putin" și unul dintre favoriții președintelui rus.

În ceea ce priveşte discursul său de joi, din cadrul sesiunii plenare a Clubului de discuţii Valdai, Putin a declarat că a prezentat o imagine sinceră a situaţiei. „Iar modul în care vor reacţiona depinde de omologii mei (liderii occidentali). Sunt întotdeauna sincer în discursurile mele”, a subliniat el.

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a confirmat la 28 septembrie că Washingtonul ia în considerare furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk către alte ţări NATO pentru a fi transferate ulterior Ucrainei. Potrivit acestuia, decizia finală în această chestiune va fi luată de preşedintele SUA, Donald Trump.

Ads

Joi, Vladimir Putin a ripostat la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, sugerând că NATO ar putea fi ilustrarea unei astfel de caracterizări şi a avertizat pe de altă parte Statele Unite că, dacă vor furniza rachete Tomahawk Ucrainei, acest lucru va declanşa o nouă escaladare periculoasă. Putin a spus că forţele ruse avansează de-a lungul întregului front din Ucraina şi că aproape toată alianţa NATO condusă de SUA luptă acum împotriva Rusiei. „Un tigru de hârtie. Ce urmează apoi? Te duci şi te ocupi de acest tigru de hârtie”, a comentat Putin. „Ei bine, dacă luptăm cu întregul bloc NATO, ne mişcăm, avansăm şi ne simţim încrezători, iar noi suntem un „tigru de hârtie”, atunci NATO în sine ce este?” - a punctat liderul de la Kremlin.

Ads

Putin a ironizat afirmaţiile europene potrivit cărora dronele ruseşti ar fi invadat spaţiul aerian al NATO, glumind că a promis că nu va mai face acest lucru în Danemarca şi că nu are drone care să poată zbura până la Lisabona.

În schimb, Putin a adoptat un ton mai serios cu privire la posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, spunând că un astfel de pas ar duce la o nouă undă periculoasă de escaladare. „Este imposibil să se utilizeze rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american”, a spus Putin. „Acest lucru va însemna o etapă complet nouă, calitativ nouă, de escaladare, inclusiv în relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite”, a avertizat el.

Ads