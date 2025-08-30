Statele Unite au refuzat să-i acorde viză președintelui Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas, pentru Adunarea Generală a ONU de la New York

Orașele de coastă se scufundă cu câțiva centimetri pe an FOTo Pixabay

Departamentul de Stat al SUA a anunțat, vineri, că a refuzat să acorde vize președintelui Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas și altor 80 de oficiali palestinieni în perspectiva Adunării Generale a Națiunilor Unite de la sfârșitul lunii septembrie de la New York, unde mai multe țări, printre care și Franța, au promis să recunoască un stat palestinian.

„Este în interesul securității noastre naționale să tragem la răspundere Organizația pentru Eliberarea Palestinei și Autoritatea Palestiniană pentru nerespectarea angajamentelor lor și compromiterea perspectivelor de pace”, a declarat acesta într-un comunicat difuzat în cursul zilei, fără a numi persoanele în cauză.

Un responsabil al Departamentului de Stat a confirmat ulterior că Mahmoud Abbas era vizat de această interdicție.

Autoritatea Palestiniană s-a declarat uluită de decizia Washingtonului și a considerat că aceasta încalcă acordul încheiat între Statele Unite și Națiunile Unite la sediul ONU din New York.

Purtătorul de cuvânt al Națiunilor Unite, Stéphane Dujarric, a declarat că speră să rezolve această problemă cu administrația americană.

În 1988, Statele Unite au refuzat să acorde o viză lui Yasser Arafat. Adunarea Generală a ONU s-a reunit atunci la Geneva, în loc de New York, pentru ca liderul OEP să poată lua cuvântul în fața acesteia.

Ads