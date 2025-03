Statele Unite au lansat sâmbătă o serie de atacuri asupra Yemenului, vizând mai mulți lideri houthi, pe care i-au „eliminat”, a anunțat duminică consilierul pentru securitate națională al Casei Albe, Mike Waltz.

Într-un interviu acordat ABC, acesta a transmis un avertisment clar Iranului, declarând că „e destul” și că „toate opțiunile sunt pe masă” pentru a împiedica Teheranul să obțină arma nucleară.

Într-un alt interviu pentru Fox News, Waltz a descris atacul drept o „forță zdrobitoare” împotriva rebelilor houthi. Loviturile s-au soldat cu cel puțin 31 de morți și 100 de răniți, conform Ministerului Sănătății controlat de houthi, iar victimele includ femei și copii, potrivit autorităților locale. Bombardamentele au lovit capitala Sanaa, dar și guvernoratele Saada și Al-Bayda, precum și orașul Radaa.

Președintele american Donald Trump a justificat raidurile prin amenințările houthi asupra navelor maritime și a Israelului, promițând rebelilor „infernul” și somând Iranul să înceteze sprijinul pentru aceștia.

Trump a devenit viral și pentru cum era îmbrăcat când a dat ordinul de atac: tricou polo alb cu monograma proprie, pantaloni negri și șapca prezidențiale pe cap, ca și cum a rezolvat o problemă globală între două partide de golf.

President Trump is taking action against the Houthis to defend US shipping assets and deter terrorist threats.

For too long American economic & national threats have been under assault by the Houthis. Not under this presidency. pic.twitter.com/FLC0E8Xkly